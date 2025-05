Cześć to ja Kapelusz a to kolejny artykuł ode mnie, zaczynajmy!

Terraria to bardzo ciekawa i interesująca gra. Jest ona zbudowana w 2D lecz nie oznacza to że jest gorsza.W tym artykule opisie wam różne podstawowe jak i bardziej zawansowane rzeczy jakie możemy znałeś w grze jaką jest Terraria. Zaczynajmy!Gra może wydawać się nieco zagmatwana dla nowych graczy którzy wcześniej nie mieli styczności z podobną grą, lecz po około pierwszych trzydziestu minutach rozgrywki zaczniesz powoli rozumieć grę i różne mechaniki. Na start zaczyna się z miedzianymi narzędziami oraz miedzianym mieczem, które szybko wymienimy na lepsze. Zapewne pierwszym przeciwnikiem jakiego spotkamy będzie nikt inny niż właśnie slime, występują różne warianty slimów lecz najbardziej podstawowym i najłatwiejszym do pokonania jest zielony slime. Na początku warto także udać się szybko w podziemia lub do licznych kopalni jakie możemy spotkać, ponieważ znajdziemy tam liczne przedmioty, surowce oraz inne cenne skarby. Oto kilka zdjęć z tego jak wyglądają początki w Terrari.W Terraria można spotkać wiele bossów lecz zapewne pierwszy z jakim przyjdzie nam się zmierzyć jest właśnie Oko Cthulhu.Oko Cthulhu jest to duża gałka oczna która lata po całej mapie za nami i próbuję nas pokonać (oczywiście pojawia się tylko w tedy kiedy ją przywołamy lub kiedy są spełnione specyficzne wymagania).Aby przywołać Oko Cthulhu potrzebujemy Suspicious Looking Eye, Kiedy już zdobędziemy Suspicious Looking Eye musimy użyć go w nocy a w tedy na naszym świecie pojawi się Oko Cthulhu. Oto zdjęcie pierwszego bossa z którym zapewne się zmierzycie:Najlepszą zbroją jaką możemy zdobyć grając na Pc jest zbroja o nazwie Spectre Armor, jest to bardzo potężna zbroja z różnymi perkami do zdrowia, obrażeń i wiele, wiele więcej. Natomiast najlepszą zbroją którą możemy zdobyć grając na konsoli jest Dragon armor który wygląda naprawdę dobrze i daje też naprawdę dobre perki.W Terrari istnieje naprawdę spora gama przeróżnych broni. Możemy znaleźć każdą broń o jakiej nam się zaśnie, znajdziemy różdżki magów, miecze odważnych rycerzy, łuki wytrawnych łuczników oraz wiele nietypowych broni, które także są potężne. Oto kilka z tych ciekawych broni:I takim o to sposobem dobrnęliśmy do końca tego artykułu. Mam nadzieję że artykuł przypadnie komuś do gustu. Naprawdę starałem się nad tym artykułem.Pozdrawiam poszukiwacze przygód, Kapelusz!