Terraria Poradnik - NPC

Hej!



Witam was w kolejnym poradniku do gry terraria. Pisałem już artkuł o początkach w tej grze, a teraz napiszę o kolejnym ważnym temacie z Terrari.

Powiem jeszcze tylko, że temat jest na tyle obszerny, że jest to część pierwsza a sam nie wiem ile ich powinienem napisać. Myślę jednak, że warto się rozpisać i opowiedzieć o każdym handlarzu oddzielnie.



Nie przedłużając więcej zapraszam!

Ale jak ich zdobyć?Pierwszy towarzyszy nam od stworzenia każdego świata. Jest to. Jest on przeznaczony głównie dla osób nowych w grze. Może dać nam rady w stylu kop kamień kilofem i tak dalej. Ma on też zakładkę, którą posiada każdy NPC ale o tym porozmawiamy później. W jego sekcjimożemy również sprawdzić co można wytworzyć z danego przedmiotu.Kolejnym nieco według mnie przydatniejszym jest. I tutaj by ubijać z nim oferty potrzebujemy. Monety wypadają z potworów, znajdziemy je w skrzynkach dzbanach i czasami po prostu leżące w podziemiach. Za nie zakupimy u niego przedmioty. Są to same początkowe przedmioty ale całkiem użyteczne i ja lubię tego NPC. By zawitał on do naszego miasta należy mieć w ekwipunku przynajmniej 50 srebrnych monet.Ale chwila to NPC potrzebują jakichś miast? Miasta to może za dużo powiedziane ale NPC by pojawił się na świcie (z wyjątkiem przewodnika)potrzebuje domku. Musi on posiadać ściany, drzwi lub platformy, źródło światła oraz stołu i krzesła (niekoniecznie obok siebie). I kiedy te warunki są spełnione oraz ten ekskluzywny dla każdego NPC wtedy ten będzie się mógł pojawić. A skoro już o tym wiemy przejdźmy do omawiania kolejnych handlarzy.Dalej mamy pielęgniarkę. Jest ona w stanie uleczyć do fulla za drobną opłatę. Zdobędziemy ją kiedy użyjemy kryształu życia o którym wspominałem we wcześniejszym artykóle.Jeśli przewodnik ma na imię Andrew i zginie wypadnie z niego zielona czapka z daszkiem. Jest to nawiązanie do Andrew Spinks'a który to był osobą od której rozpoczeła się ta gra i uważany jest za jej twórcę.Kolejny jest. Jego warunkiem by się pojawił jest to, że albo posiadamy w ekwipunku materiał do barwnika bądź to że pokonaliśmy jakiegoś pre-hardmodowego bossa nie licząc królowej pszczół i wall of flesha. Sprzedaje on kilka podstawowych barwników jak i maszyne do tworzenia ich. Nimi można zafarbować zbroję, ubrania, pety, hooki, mounty, wagoniki i akcesoria.No i to by było na tyle. Widzimy się najprawdopodobniej w części drugiej do NPC a po tym opisałem bym kilku początowch bossów.