Terraria King Slime

Witam was w moim drugim artykule. W tym postanowię wam przekazać co to jest za boss "King Slime"? Pokażę też jako ciekawostkę wszystkie slimy.

No to lecimy!

King Slime

Journey

Classic

Expert

Master Mode

Zrobić Platformę

Liny

Granaty

Slimy Saddle

Ninja Hood

Ninja Shirt

Ninja Pants

1.Jest to duży niebieski Slime z koroną. Jest uważany też jak już wspominałem za najbardziej słodkiego bossa w terrari. Jeśli chodzi o jego HP w różnych trybach gry jest to:- 1000HP- 2000HP- 2800HP- 3570HPDamage'a nie podaję ponieważ może on być różny z zależności czy macie wypite różne Potki, zjedzone jedzenie, czy zbroję z Żelaza lub z Drewna.Lecz mogę powiedzieć że z mojego źródła wynika że zadaje on 40 Damage'a. Nie wiem ile w tym prawdy więc bierzcie tą informacje jak chcecie. King Slime jest pierwszym bossem którego powinniście zabić, ponieważ jest on najłatwiejszym bossem w grze. To teraz może jak się na niego przygotować? Będziecie potrzebowali:Zróbcie platformę na maksymalnej wysokości od poziomu na którym stoicie, Później zróbcię sobie pionową linę. Wysokość 25 powinna wam wystarczyć.I z tej wysokości rzucacie w King Slime'a granatami. Musicie też uważać na jego teleportację. Gdy zobaczycie że będzie on znikał, szybko podskoczcie na linie (uwierzcie mi, podskok działa), lecz jest też szansa że jeśli podskoczy za wysoko to może was zwalić z liny co będzie skutkowało ponownym wejściem na linę lub śmiercią. Przejdźmy do rzeczy które mogą nam wypaść z King Slime'a:X% - Szansa na drop.- 25%- 33.33% (NA KAŻDY JEST TAKA SAMA SZANSA) (MOŻE WAM WYPAŚĆ OD 1-10)Slime Hook - 33.33%Slime Gun - 66.67%Lesser Healing Potion - 100% (OD 5-15)King Slime Mask - 14.29%King Slime Trophy - 10%No cóż, to chyba tyle. Mogę dodać jeszcze tylko że jeśli zabijacie Slime Kinga pierwszy raz to dostaniecie dwa osiągnięcia.1 - Slippery Shinobi2 - Sticky SituationCIEKAWOSTKA ODNOŚNIE SLIME'ÓW!: W grze rozróżniamy aż ok. 34 różnych rodzai slime'ówPre-Hardmode'owe:1.- Green Slime2.- Blue Slime3.- Red Slime4.- Purple Slime5.- Yellow Slime6.- Black Slime7.- Golden Slime8.- Mothe Slime9.- Baby Slime10.- Umbrella Slime11.- Ice Slime12.- Spiked Ice Slime13.- Jungle Slime14.- Spiked Jungle Slime15.- Sand Slime16.- Dungeon Slime17.- Lava Slime18.- Spiked Slime (można spotkać tylko podczas walki z King Slimem)Hardmode'owe:1.- Toxic Sludge2.- Corrupt Slime3.- Slimer4.- Crimslime5. Rainbow (nie mogę dać wam zdjęcia ponieważ to gif, ale jest to zwykły slime który jest kolorowy).6.- Illuminant Slime7.- Bouncy Slime8.- Crystal Slime9.- Heavenly Slime10.- GastropodNo i to chyba tyle. Możecie dać znać jaki według was jest najładniejszy slime, według mnie Bouncy Slime :p Do zobaczenia w przyszłych artykułach!