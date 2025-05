Terraria Journey’s End - recenzja.

Jako że niedawno studio Re Logic wypuściło ostatnią dużą aktualizację do swojej gry pozwoliłem sobie wrócić do tego tytułu i zrecenzować go po raz kolejny, tym razem już w pełnej, ostatecznej formie.

W największym skrócie dla osób które nie kojarzą tej gry.jest grą typu sanbox utrzymana w pixelartowej stylistyce. W odróżnieniu oddo którego bardzo często jest porównywana, rozgrywka toczy się w dwóch wymiarach a sam produkt kładzie dużo większy nacisk na eksplorację niż na budowanie.

Terraria Journey's End nie wprowadza znaczących zmian graficznych, gra wygląda tak samo jak w latach poprzednich, dodano kilka ciekawych funkcji. Między innymi wsparcie dla steamowego workshopu, bestiariusz czy dwóch nowych bossów, Queen Slime i Empress of Light. Zmian jest więcej ale o nich może w osobnym artykule. To wciąż stara dobra Terraria, tylko jeszcze większa i ciekawsza niż do tej pory.





Czas zatem przejść do recenzji produkcji jako całości.

Najpierw plusy :

+Wciągający gameplay, mimo iż na papierze gra może sprawiać lekko nudnawe wrażenie (głównie eksplorujemy mapę, zbieramy surowce i walczymy z bossami) to w rzeczywistości produkcja wciąga niczym bagno, tak że można utopić w niej dziesiątki albo i setki godzin.

+Przystępność. Podstawy rozgrywki są bardzo łatwe i przystępne do opanowania, nawet przez osoby które na codzień w gry nie grają.

+Możliwość łatwego dostosowania poziomu trudności, zarówno osoba nie lubiąca stresu przy graniu jak i ktoś szukający prawdziwego wyzwania znajdą tutaj coś dla siebie.

+Gra w swojej ostatecznej wersji posiada mnóstwo zawartości, co również przekłada się na to że możemy grać kilkadziesiąt godzin i nie zobaczyć wszystkiego. Mody, których powstało i nadal powstaje cała masa wydłużają ten czas do kilkuset albo i kilku tysięcy godzin odkrywania, eksplorowania i walki z wszelakiej maści paskudztwem.

+Oddana społeczność tworząca fan arty, teorie i dyskutująca na forach również jest zaletą. Nawet jeżeli nie masz znajomych którzy graliby w Terrarię na pewno znajdziesz kogoś do wspólnej zabawy na forach czy grupach na Facebooku.

+Przystępność kodu jak i stylu artystycznego, która ważna jest przede wszystkim dla modderów i sprawia że tworzenie nowej zawartości, mechanik czy bossów nie jest żmudne i frustrujące. Jest to moim zdaniem bardzo dobra gra by nauczyć się podstaw programowania czy tworzenia pixelartu.

+Niskie wymagania sprzętowe, sprawiają że jest to gra dla praktycznie każdego, jeżeli twój komputer obsługuje oglądanie filmików na youtubie to zapewne bez większych problemów odpali też i Terrarię. Niektóre mody mogą znacznie podwyższać te wymagania, dlatego należy zwracać uwagę co instalujemy i nie przesadzać z ilością.

+Klimatyczna ścieżka dźwiękowa i prosta acz przyjemna dla oka grafika.

+Niska cena, która nawet bez promocji nie była nigdy jakoś wygórowana.

+Wydana zarówno na PC i komputery Macintosh, jak i na konsole poprzedniej jak i aktualnej generacji oraz smarphony (wersje te różnią się jednak od siebie i mimo wszystko najbardziej polecam wersję na PC).

Minusy:

-Brak trybu RPG w podstawowej wersji (wszelakie mody rozwiązują tenże problem) który, jeżeli wykonany byłby z pomysłem byłby kolejnym dodatkowym atutem.

-To samo tyczy się braku oficjalnej fabuły, setting gry jest ciekawy i na tyle rozbudowany że aż prosi się o fabułę z prawdziwego zdarzenia a nie domysły, teorie i półsłówka.

Mimo wszystko na tle całej wymienionej palety zalet wady te są kroplą w morzu i czymś na co można po prostu przymknąć oczy.

Dlatego też niniejszy tytuł otrzymuje ode mnie ocenę 9.5/10.

Jest to produkcja absolutnie fantastyczna i wybitna, obok Minecrafta będąc sandboxem wręcz idealnym, wartym każdej wydanej nań złotówki.