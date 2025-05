Terraria – poradnik bossów pre-hardmode

King Slime

Najłatwiejsze jest stworzenie przedmiotu Slime Crown , co wymaga posiadanie zaledwie żel oraz złotą koronę (ewentualnie platynową koronę), do której potrzebować będziesz sztabek złota.

Boss pojawi się, gdy zabijesz 150 slimes podczas eventu – Slime Rain.

Bardzo rzadko pojawia się na mapie bez przywoływania.

Eye of Cthulhu

Istnieje szansa, że boss pojawi się na Twoim świecie w nocy, jeśli nie pokonałeś go nigdy wcześniej, przynajmniej jeden gracz ma 200HP lub więcej oraz posiadasz przynajmniej czterech NPCs, mieszkających w wybudowanych przez ciebie domach.

Możesz go także przywołać poprzez przedmiot – Suspicious Looking Eye , który może być znaleziony w niektórych skrzyniach lub stworzony – do tego potrzebować będziesz zaledwie sześciu soczewek . Oko może być przywołane oraz pojawia się tylko podczas trwania nocy.

Eater of Worlds

Przedmiotem do przywoływania bossa jest Worm Food . Aby go stworzyć niezbędne są przedmioty, które są dość łatwe do znalezienia. Może być użyty tylko w określonych miejscach na mapie.

Po zniszczeniu trzech Shadow Orbs , znajdujących się w określonych miejscach na mapie za pomocą młota lub bomby/dynamitu.

Brain of Cthulhu

Możesz przywołać go poprzez stworzenie Bloody Spine , do czego będą niezbędne przedmioty, które są łatwe do znalezienia. Może być użyty tylko w odpowiednim biomie.

Po zniszczeniu trzech Crimson Hearts , znajdujących się w określonych miejscach na mapie za pomocą młota lub bomby/dynamitu.

Queen Bee

Boss pojawia się, gdy zniszczymy larwę znajdującą się w ulach, które możemy znaleźć w dżungli.

Może być także przywołany poprzez użycie Abeemination , który możemy stworzyć z bloków miodu , podłużnej belki , ulów oraz miodu w butelce .

Skeletron

Rozmowa z Old Man przy wejściu do lochów sprawi, że boss zostanie przywołany. Zabicie go jest niezbędne do wejścia do lochów. Możesz to zrobić tylko w nocy.

Wall of Flesh

Możesz przywołać go poprzez wrzucenie do lawy Guide Voodoo Doll .

Bossy to niewątpliwie jedna z najciekawszych elementów rozgrywki w grze "Terraria". Oto opis wszystkich, z którymi możemy zmierzyć się w pierwszej części gry – pre-hardmode.2000Boss jest około pięć razy większy niż zwykłe slimes. Jest jednym z najłatwiejszych do pokonania z bossów, dlatego warto zmierzyć się z nim na początku, szczególnie że przywołanie go nie jest trudne i nie wymaga trudnych do zdobycia przedmiotów. Zabijając bossa, mamy szansę na zdobycie, na przykład napojów HP; Slimy Saddle , który jest jednym z pierwszych przedmiotów, które umożliwiają nam szybsze poruszanie się; Slime Gun czy jeden z trzech elementów stroju ninja .Przy zabijaniu bossa istotny jest fakt, że jako jedyny Slime King nie potrafi przechodzić przez ściany. Żelazna zbroja powinna być na tym etapie wystarczająca, a do pokonania bossa wystarczyć powinien nam na przykład złoty miecz. Król teleportuje się do gracza, jeśli jest on za bardzo od niego oddalony. Pamiętaj zabijać małe slimes, które będą pojawiać się podczas bitwy.2800Jest to jednej z najłatwiejszych bossów. Ma dwie fazy – w drugą przechodzi gdy ma mniej niż połowę HP, staje się wtedy bardziej agresywny oraz potrafi latać, przechodząc przez ściany.Pozwala na zdobycie rudy charakterystycznej dla świata – Demonite Ore lub Crimtane Ore . Daje małą szansę na zdobycie lornetki , która pozwala na zwiększenie zakres widzenia.7485Pokonanie bossa gwarantuje zdobycie od stu do dwustu pięćdziesięciu Demonite Ore . Są także niskie szanse na zdobycie maski oraz Eater's Bone , który zapewnia nam "zwierzaka".Przy planowaniu pokonania bossa należy pamiętać, że składa on się z 50 fragmentów, a nie z jednego – tak jak poprzednie bossy. Jeden fragment stanowi głowa, która ma najmniej HP, drugi ogon, który ma najwięcej HP oraz 48 fragmentów ciała. Jeśli podczas walki z bossem opuścisz corruption (teren, na którym możliwe jest jego pojawienie) – boss zniknie i nie będziesz mógł kontynuować walki. Może on przechodzić przez ściany, a także rozpadać się na mniejsze kawałki.3000-4000Pokonanie bossa gwarantuje zdobycie od czterdziestu do dziewięćdziesięciu Crimtane Ore . Istnieją także szanse na zdobycie maski oraz Bone Rattle , który gwarantuje nam "zwierzaka".Mózg na początku jest niewidoczny. Teleportuje się wokół gracza wyrzucając wokół niego Creeper minions , które go atakują. Boss porusza się bardzo szybko więc użyteczna będzie taka broń, jak na przykład łuk.3400Pokonanie królowej gwarantuje zdobycie jednej z trzech broni – Bee Gun , Bee Keeper lub The Bee's Knees . Spośród nich szczególnie dobrą bronią jest łuk.Miód znaleziony w ulu może być użyty do wytwarzania butelkowanego miodu, a także zapewnienia on bierną regenerację HP w trakcie walki. Ułożenie platform sprawia, że pokonanie królowej jest o wiele łatwiejsze – możesz ją pokonać poza ulem. Sugerowane jest posiadanie przynajmniej 300 HP.4400Pokonując bossa dostajesz szansę na zdobycie Book of Skulls , która jest bronią magiczną, Skeletron Hand , który służy jako hak czy maskę .Pamiętaj, że tylko ręce i głowa bossa cię zranią – ramiona Skeletrona zajmują dużo miejsca i mogą rozpraszać uwagę, ale nie będą blokować twoich pocisków ani cię nie zranią. Dodatkowa regeneracja zdrowia z ognisk i miodu znacznie ułatwi walkę. Zawsze lepiej jest przywołać Skeletrona zaraz po zachodzie słońca, ponieważ walkę trzeba zakończyć w ciągu jednej nocy.8000Zabicie bossa spowoduje zakończenie pre-hardmode i rozpoczęcie hardmode. Daje ci to także gwarancję na zdobycie Pwnhammer , a także szansę na zdobycie jedno z bardzo użytecznych symboli – Warrior Emblem , Sorcerer Emblem , Ranger Emblem lub Summoner Emblem .Składa się z dwóch oczu, które będą strzelać w gracza laserami. Na początku bitwy pojawi się wiele małych stworzeń zwanych The Hungry. Są połączeni z Wall of Flesh długimi wiciami, które rozpadają się, gdy The Hungry dostają wystarczająco dużo obrażeń, uwalniając je. Gdy The Hungry zostaną pokonani, Wall of Flesh będzie wyrzucać Leeches, które są stworzeniami podobnymi do robaków.