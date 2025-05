Terraria – poradnik bossów hardmode

The Twins

Bossa możesz przywołać poprzez użycie Mechanical Eye . Jeśli nigdy wcześniej nie pokonałeś tego bossa, istnieje szansa, że otrzymasz ten przedmiot jako drop, jednak możesz go także stworzyć za pomocą Souls of Light , żelaza oraz soczewek . Przedmiotu możesz użyć tylko podczas trwania nocy.

The Destroyer

Boss może się pojawić w nocy (bez przywoływania) jeśli Demon (lub odpowiednio Crimson) Altar został zniszczony.

Może być przywołany za pomocą Mechanical Worm , który możesz otrzymać jako drop. Możesz go także stworzyć używając Souls of Night , żelaza oraz Rotten Chunks . Przedmiotu możesz użyć tylko w czasie trwania nocy.

Skeletron Prime

Może pojawić się podczas zmierzchu, jeśli nigdy wcześniej go nie pokonałeś.

Może zostać przywołany poprzez użycie Mechanical Skull , który możesz otrzymać jako drop, ale także możesz stworzyć za pomocą Souls of Light , Souls of Night , żelaza oraz kości .

Plantera

Po zabiciu wszystkich trzech bossów opisanych powyżej w podziemnej części dżungi pojawią się Plantera's Bulbs . Aby przywołać bossa musimy je zniszczyć – na przykład przy użyciu kilofa.

Golem

Boss zostaje przywołany przez aktywowanie Lihzahrd Altar , znajdującym się w końcowym odcinku świątyni (klucz do świątyni otrzymujesz po pokonaniu Plantery. Aby go aktywować, musisz mieć w swoim inwentarzu przynajmniej jeden Lihzahrd Power Cell , który możesz znaleźć głównie w skrzyniach, które znajdują się w świątyni.

Duke Fishron

Boss może być przywołany poprzez użycie Truffle Worm jako przynęty. Jest on rzadki, może być złapany tylko w Mushroom Biome za pomocą siatki na owady.

Lunatic Cultist

Lunatic Cultist zostaje wezwany poprzez zabicie czterech kultystów, którzy pojawiają się poza lochami po pokonaniu Golema. Kiedy zostaje on pokonany, rozpoczyna się Lunar Event.

Moon Lord

Moon Lord pojawia się po ukończeniu Lunar Event.

