Terraria- Calamity Mod

Terraria jest to zręcznościowa gra z otwartym światem wydana przez studio Re-Logic 16 maja 2011 roku na PC. Głównym zadaniem w tej grze jest zbieranie różnych przedmiotów jak: surowce, bronie, materiały, można oczywiście zagłębić się w budowanie, ale priorytetem jest walka z szeroką gamą przeciwników, których jest pod dostatkiem. Jest możliwość że po zabiciu wszystkich bossów znudzi się nam gra i tu przychodzi z pomocą Calamity Mod, który jest obecnie najbardziej obszernym modem to Terrari oraz najciekawszym.

Calamity Mod wprowadza do naszej rozgrywki multum nowych oraz zwariowanych rzeczy. Zapytacie się czemu zwariowanych? Już śpieszę z odpowiedzią, owy mod dodaje masę silnych przedmiotów, a co za tym idzie dodaje również sporą ilość mocnych przeciwników, którzy potrafią nieźle zajść za skórę podczas rozgrywki. Obrażenia jakie osiągamy w późniejszej fazie gry są horrendalne, a bossowie mają ponad milion punktów życia oraz ich defensywa jest na kosmicznym poziomie. W Calamity Mod nie gram jeszcze długu będę bazował raczej na swoich na razie marnych doświadczeniach gry oraz na filmikach z YouTube. Owy mod wprowadza przede wszystkim dużą ilość nowych rud dzięki czemu można spędzać jeszcze więcej czasu w kopalniach, z przeciwników wypadają ciekawsze przedmioty, receptur tworzenia przedmiotów nie widać końca. Mod dodaje również kilka nowych NPC. Początkowa rozgrywka jest trochę utrudniona do momentu aż zdobędziemy pierwszy lepszy przedmiot z mod, wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. Dzięki temu dodatkowi jak zafundował nam twórca, można na nowo spędzić miłe godziny w Terrari jeśli nam już się znudziła, zawsze miło powrócić do gier, które odłożyliśmy i poznać je jeszcze raz na nowo. Mod jest dość wymagający, nawet mi osobie, która spędziła w Terrari długie godziny sprawia dużą trudność, ale przede wszystkim odczuwam dużą radość że mogę ponownie grać w Terrarię. Mam nadzieję że ktoś po przeczytaniu tego artykułu skusi się na małą partyjkę Terrari z Calamity Mod

Ocena modu: 8,5/10