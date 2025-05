Terraria - Podstawowe Informacje, Moja Ocena, Czy Warto

Wstęp



Terraria - Gra znana wśród wielu graczy sandboxów, premierę miała 16 maja 2011r. przez studio indie: Re-Logic. Sama Terraria jest porównywana przez niektórych do popularnego Minecrafta, jednak różni się od niego między innymi światem, ponieważ dzieło Re-Logic w przeciwieństwie do gry Markusa Perssona została stworzona w 2D. Terraria została wydana na konsole PS i Xbox, PC a także na urządzenia mobilne.

Multiplayer został także zaimplementowany

Gameplay



Rozgrywka rozpoczyna się od pojawienia się naszej postaci na wygenerowanym świecie w wielkości:

Large/Duży

Medium/Średni

Small/Mały

Świat i Gameplay

Niedaleko Ciebie najprawdopodobniej zobaczysz Guide'a (Przewodnika), który jest pierwszym NPC (NonPlayer Character, Bot) z którym będziesz miał do czynienia. Pomoże ci on w grze, dając tobie różne wskazówki, które pozwolą tobie dowiedzieć się, co deweloper przygotował dla Ciebie oprócz wszystkiego co znajduje się wokół twojej postaci. Dowiesz się także od niego co powinieneś zrobić, żeby móc odnotować postęp w Terrarii. Otrzymasz między innymi od niego informacje jak przywołać kolejnych NPC, jak przetrwać noc, jak zdobyć ważną broń, między innymi twoją pierwszą broń palną, itd. W produkcji studia Re-Logic występuje, jak w wielu innych grach cykl dnia i nocy, trwający dokładnie 24 minuty, odpowiednio 15 minut dla dnia, i 9 minut nocy. Podczas 1 dnia, dobrze jest wybudować dom, schronienie dla siebie i dla Przewodnika. Oprócz pierwszego schronienia, powinieneś również zawsze mieć dodatkowy dom wybudowany, ponieważ każdy NPC potrzebuje własnego domu jednego z warunków wprowadzenia się NPC do twojej wioski, oprócz pozostałych wymagań, które można sprawdzić na oficjalnej Wiki o Terrarii.

Podsumowanie

Uważam, że Terraria to gra której każdy fan sandboxów powinien spróbować, z grafiką pikselową, przypominającą czasy gier takich jak Super Mario Bros. Lubię Terrarię za to, że posiada wiele Contentu (Zawartości), i można się w niej bawić długimi godzinami. Mi dojście do momentu w którym pokonałem końcowego bossa (Moon Lord) zajęło 100 godzin, co czyni tą grę udaną inwestycją, ponieważ Terrarię można otrzymać nawet za takie grosze jak 3-4 euro na Wielkich Wyprzedażach na Steam.

Wyraź poniżej swoją opinię, i wskaż ewentualne błędy które mogłem popełnić. Jeśli pragniesz się mnie spytać o różne Tipy i Porady, możesz mnie dodać tutaj, na Gamehagu, lub na Steam (link do mojego profilu znajdziesz poniżej), chętnie służę pomocą :)

http://steamcommunity.com/id/InexTheLemon/

Prosiłbym, żebyś nie plagiatował mojej pracy