Terraria - Minecraft w 2D? [PC]

Dobra, zaczynamy. Dzisiaj mam do zaprezentowania, wydaną 16 maja 2011 roku grę na PC dostępną na Platformie Steam jak i za darmo. Moim zdaniem gra po takim czasie wydania nadal jest interesująca i warta uwagi, dlatego postaram się ją dzisiaj jak najlepiej opisać (uwaga, możecie skakać pod sufit, bo będą zdjęcia! W dodatku autorskie, juhu!). Ale przed tym, pozwole sobie zacytować kawałek opisu gry z google, aby bardziej przybliżyć wam temat: "Zręcznościowa gra komputerowa z otwartym światem z elementami gier RPG".Tak jak pisze wyżej, opisywana przeze mnie gra polega na przetrwaniu, i jest połączona z RPG, czyli występują dungeony, bossy, epickie bronie, różdżki, granaty, bomby i dużo innych różności. A co do otwartego świata.. Otwarty świat lecz jednak nie do końca. Mamy coś takiego jak ,,dwie strony mapy", a jako iż jest to gra 2D, możemy iść tylko w prawo i lewo. Klikając ESC, oraz obok mapki wybierając czwartą opcje wyglądu mapy od prawej możemy zobaczyć, ile świata już odkryliśmy, moja mapka wygląda tak:Czerwonym kółkiem zaznaczyłem wam ten przycisk, który musieliście kliknąć, aby przejść w widok tej mapki. Jak można zaobserwować mamy lewą i prawą strone. Możemy się poruszać również w góre lub w dół. Każda strona mapy, góra dół oraz lewo prawo mają swoje granice, za których odblokowanie jest osiągnięcie. Granica lewej i prawej strony mapy zawsze kończy się oceanem, przy którym możemy otrzymać questa od gościa, ale o tym później. Mi osobiście nie udało się dotrzeć do górnej granicy mapy, ponieważ od wyższych poziomów zaczynają latać sępy, które dosyć przeszkadzają w wspinaczce. Co do dolnych partii mapy to tutaj zaczyna się ciekawie.Pod ziemią możemy kopać surowce, które posłużą nam do scraftowania różnych przedmiotów, zdobywać posągi i inne ozdoby, przedmioty ze skrzynek, oraz LifeCrystal i ManaCrystal. Spójrzcie proszę na infografikę poniżej, wszystko zaznaczyłem oczywiście czerwonym kółkiem.Life Crystal oraz Mana Crystal zwiększają nam zaznaczone statystyki, czyli nasze życie oraz Mane. Mana przydaje nam się, kiedy korzystamy z różnego rodzaju różdżek i innych magicznych przedmiotów. Mana Crystal tworzymy za pomocą gwiazd, które spadają w ciągu nocy. Możemy je normalnie podnosić, kiedy do nich podejdziemy, a kiedy spadną w naszym pobliżu, usłyszymy charakterystyczny dźwięk. Co do Life Crystal, musimy się wybrać do podziemi, aby go znaleźć, ponieważ nigdzie indziej nie występuje. Musimy go rozwalić kilofem a następnie użyć na sobie, życie zostanie zwiększone natychmiastowo.Dobrze, wyjaśniłem mniej więcej tajniki gry. Mam nadzieje że mój artykuł będzie pomocny, a na koniec wstawie jeszcze zdjęcie mojego domku, tak o, po prostu.Ah, zapomniałbym, jeszcze trzeba ocenić grafikę i muzykę. Co do grafiki niewiele powiem, no bo w sumie co, kwadratowo jest, nie? Ale ważna rzecz na koniec: pamiętajcie o pochodniach, szczególnie w nocy, bez nich zginiecie jak nic. Co do muzyki to jest ona całkiem przyjemna a kiedy schodzimy głęboko w ziemie wydaje się zmieniać i dawać poczucie, że gdzieś czeka na nas niebezpieczeństwo.Studio: Re-LogicRozmiar: ok. 139mbTyp: Zręcznościowa, PrzygodowaPlatformy: Steam, inne+ jak dla mnie strasznie wciągająca+ jeżeli darmowa, to darmowa+ przyjemna gra+ dużo możliwości- małe światy- ograniczona swoboda- własne doświadczenie- specyfikacje z internetuPrzepraszam jeżeli wystąpiły błędy ortograficzne/interpunktycjne/językowe, serio, przepraszam.Autor: CrystalMag12