SU-85 - War Thunder

SU-85 to radziecki niszczyciel czołgów, który odegrał znaczącą rolę w II wojnie światowej. Jego zgrabna konstrukcja, potężne uzbrojenie i wyjątkowa mobilność sprawiły, że był cennym nabytkiem na polu walki. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii i specyfikacji technicznej tego imponującego pojazdu.

Historia



SU-85 został po raz pierwszy wprowadzony w 1943 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na bardziej wydajne niszczyciele czołgów w Armii Radzieckiej. Bazował na podwoziu T-34 i wykorzystywał sprawdzone działo 85 mm z czołgu T-34-85.

SU-85 odegrał kluczową rolę w sukcesach Związku Radzieckiego na froncie wschodnim, gdzie był wykorzystywany do zwalczania potężnych niemieckich czołgów Panther i Tiger. Jego działo o dużej prędkości było w stanie przebić nawet najgrubszy pancerz z dużej odległości, co czyniło go groźnym przeciwnikiem na polu walki.

SU-85 był również używany w różnych innych kampaniach wojskowych, w tym podczas inwazji Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku. W sumie w czasie wojny wyprodukowano około 2 050 sztuk SU-85, a wiele z nich pozostało w służbie aż do lat 60.

W sumie SU-85 okazał się kluczowym uzupełnieniem arsenału Armii Radzieckiej i odegrał znaczącą rolę w wyniku II wojny światowej.









Specyfikacja Techniczna





SU-85 był groźnym niszczycielem czołgów o masie bojowej 30 ton. Napędzał go silnik wysokoprężny V-2, który zapewniał prędkość maksymalną około 55 km/h i zasięg do 300 km.

Podstawowym uzbrojeniem pojazdu było 85-milimetrowe działo D-5S, którego prędkość pyska wynosiła 792 m/s, a maksymalny zasięg 13,3 km. Działo było w stanie przebić do 125 mm pancerza z odległości 1 km, co czyniło go groźnym przeciwnikiem na polu walki.



Oprócz głównego działa, SU-85 był wyposażony w karabin maszynowy DT 7,62 mm do użycia przeciwko piechocie i lekkim pojazdom. Pojazd posiadał czteroosobową załogę, w skład której wchodzili: dowódca, strzelec, ładowniczy i kierowca.

SU-85 miał pochyłą konstrukcję pancerza, o maksymalnej grubości 75 mm z przodu i 45 mm po bokach. Mimo, że pancerz nie był tak gruby jak w przypadku niektórych jego odpowiedników, nachylona konstrukcja zapewniała zwiększoną ochronę przed ostrzałem.

Ogólnie rzecz biorąc, SU-85 był dobrze zaprojektowanym i skutecznym niszczycielem czołgów, który był w stanie stawić czoła nawet najbardziej zaawansowanym czołgom swoich czasów. Połączenie mobilności, siły ognia i ochrony czyniło z niego cenny atut na polu walki.









W Grze





W grze War Thunder, SU-85 jest sklasyfikowany jako niszczyciel czołgów i jest częścią radzieckiego drzewka technologicznego. Jest to potężny pojazd z oceną bojową 4,3 i jest często używany jako podstawowy niszczyciel czołgów w składzie.

Pod względem rozgrywki, SU-85 jest najlepiej wykorzystywany jako snajper dalekiego zasięgu ze względu na potężne działo 85mm. Jego duża prędkość i doskonała penetracja sprawiają, że jest w stanie zdjąć wrogie czołgi z daleka, podczas gdy jego pochylony pancerz zapewnia pewną ochronę przed ostrzałem.

SU-85 nie jest jednak pozbawiony wad. Jego pancerz jest stosunkowo cienki w porównaniu do niektórych cięższych czołgów w grze, co czyni go podatnym na ostrzał. Dodatkowo, prędkość obrotu wieżyczki jest nieco wolna, co może utrudniać szybkie atakowanie wielu celów.

Pomimo tych ograniczeń, SU-85 pozostaje popularnym wyborem wśród graczy War Thunder, dzięki swojemu potężnemu uzbrojeniu i doskonałej mobilności. Niezależnie od tego, czy SU-85 jest używany samodzielnie, czy jako część składu, jest groźnym przeciwnikiem, którego nie należy lekceważyć na polu bitwy.







Podsumowanie

Podsumowując, SU-85 był radzieckim niszczycielem czołgów, który odegrał znaczącą rolę w II wojnie światowej. Został wprowadzony w 1943 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na bardziej zdolny niszczyciel czołgów w Armii Radzieckiej. SU-85 był napędzany silnikiem Diesla V-2 i miał prędkość maksymalną około 55 km/h.

Jego podstawowym uzbrojeniem było 85-milimetrowe działo D-5S, którego prędkość pyska wynosiła 792 m/s, a maksymalny zasięg 13,3 km. SU-85 miał pochyłą konstrukcję pancerza o maksymalnej grubości 75 mm z przodu i 45 mm po bokach.

W grze War Thunder, SU-85 jest groźnym niszczycielem czołgów z potężnym działem 85 mm i doskonałą mobilnością. Choć ma pewne słabości, SU-85 pozostaje popularnym wyborem wśród graczy War Thunder dzięki swojej zdolności do zdejmowania wrogich czołgów z dystansu.