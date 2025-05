Strv 103A - War Thunder

Strv 103A to szwedzki niszczyciel czołgów występujący w popularnej grze wojskowej War Thunder. Ten wyjątkowy pojazd, zaprojektowany w latach 60-tych, posiada stałe działo i hydrauliczny system zawieszenia, który pozwala na precyzyjne celowanie i szybkie strzelanie. W tym artykule szczegółowo poznamy historię, konstrukcję i możliwości bojowe Strv 103A.

Historia

Strv 103A został zaprojektowany i wyprodukowany przez szwedzką firmę Landsverk w latach 60. XX wieku. Pojazd miał zastąpić starzejącą się flotę szwedzkich czołgów i służyć jako wysoce mobilny niszczyciel czołgów zdolny do działania w różnych warunkach terenowych. Unikalną cechą Strv 103A było jego stałe działo, które było zamontowane na hydraulicznym systemie zawieszenia, który pozwalał na podnoszenie i opuszczanie kadłuba pojazdu w celu osiągnięcia precyzyjnego celowania.



Strv 103A był innowacyjną i niekonwencjonalną konstrukcją, która podważała tradycyjne koncepcje konstrukcyjne czołgów. Niszczyciel czołgów przeszedł kilka modyfikacji i modernizacji w trakcie swojej służby, przy czym późniejsze wersje zawierały ulepszone silniki i systemy kontroli ognia. Pod koniec lat 80-tych Strv 103A został zastąpiony przez Strv 121, który był bardziej konwencjonalną konstrukcją czołgu.



Pomimo stosunkowo krótkiego okresu użytkowania, Strv 103A pozostawił trwały wpływ na rozwój konstrukcji czołgów, a jego unikalne cechy wpłynęły na projekty innych niszczycieli czołgów i głównych czołgów bojowych. W kolejnych częściach tego artykułu poznamy projekt i specyfikację Strv 103A, a także jego możliwości bojowe.





Specyfikacja Techniczna

Strv 103A miał trzyosobową załogę, składającą się z kierowcy, strzelca i dowódcy. Długość pojazdu wynosiła 9,64 metra, szerokość 3,3 metra, a wysokość 2,14 metra. Jego masa bojowa wynosiła 41,5 tony, a napędzany był silnikiem Diesla o mocy 630 koni mechanicznych, co dawało mu prędkość maksymalną 50 kilometrów na godzinę na drogach i 30 kilometrów na godzinę w terenie. Pojazd miał zasięg około 300 kilometrów na jednym zbiorniku paliwa.



Strv 103A był uzbrojony w działo 105 mm, które było przymocowane do kadłuba i nie mogło być podnoszone ani opuszczane. Zamiast tego pojazd wykorzystywał swój hydrauliczny system zawieszenia do podnoszenia lub opuszczania kadłuba, aby osiągnąć pożądany kąt ostrzału. Działo miało maksymalny zasięg 2000 metrów i mogło wystrzeliwać różne rodzaje amunicji, w tym wysokowybuchowe pociski przeciwpancerne (HEAT), wysokowybuchowe pociski fragmentacyjne (HE-FRAG) i pociski przeciwpancerne ze stabilizowaną płetwą odrzucającą sabot (APFSDS).



Strv 103A posiadał unikalną cechę w systemie zawieszenia, która pozwalała mu osiągnąć bardzo niski profil i stanowić niewielki cel dla sił przeciwnika. Pojazd mógł obniżyć swój kadłub do wysokości zaledwie 0,5 metra, co czyniło go bardzo trudnym do wykrycia i namierzenia, zwłaszcza na dużych odległościach. Hydrauliczne zawieszenie zapewniało również doskonałą stabilność podczas strzelania, co pozwalało artylerzyście na dokładne i szybkie angażowanie celów.





W Grze

W War Thunder, Strv 103A jest groźnym niszczycielem czołgów, z unikalnym stylem rozgrywki, który nagradza cierpliwość i staranne pozycjonowanie. Stałe działo i hydrauliczny system zawieszenia pozwalają graczowi prowadzić celny ogień z ukrycia i zachować niski profil, aby uniknąć wykrycia.



Strv 103A ma doskonałą mobilność i przyspieszenie, co czyni go jednym z najszybszych pojazdów w swojej klasie. Jego maksymalna prędkość 50 kilometrów na godzinę na drogach pozwala mu na szybkie przemieszczanie się i reagowanie na zmieniające się sytuacje bojowe. Niszczyciel czołgów ma również doskonałą prędkość cofania, która przydaje się podczas wycofywania się z niebezpieczeństwa.



Działo 105 mm na Strv 103A jest bardzo potężne i może z łatwością przebić większość pancerzy wroga. Hydrauliczny system zawieszenia pozwala graczowi osiągnąć precyzyjne celowanie i prowadzić celny ogień na dużych odległościach, a niski profil czołgu utrudnia wrogom trafienie. Strv 103A ma dostęp do różnych rodzajów amunicji, w tym niszczycielskich naboi APFSDS, które z łatwością niszczą nawet najtwardsze czołgi wroga.



Główną słabością Strv 103A w grze jest brak wieżyczki, co utrudnia angażowanie wrogów w walkę w zwarciu. Stałe działo oznacza również, że gracz musi uważać na swoje położenie, ponieważ nie może obrócić działa, aby zaatakować cele po swojej stronie lub z tyłu. Jednak unikalne cechy niszczyciela czołgów i jego doskonała mobilność sprawiają, że jest on popularny wśród doświadczonych graczy, którzy lubią ambitne i satysfakcjonujące doświadczenia z gry.





Podsumowanie

Strv 103A to szwedzki niszczyciel czołgów, który został zaprojektowany i zbudowany w latach 60-tych. Jest znany ze swojego unikalnego hydraulicznego systemu zawieszenia, który pozwala mu osiągnąć bardzo niski profil i przedstawić mały cel dla sił wroga. Niszczyciel czołgów jest uzbrojony w potężne działo 105 mm i ma doskonałą mobilność i przyspieszenie.



W prawdziwym życiu Strv 103A miał trzyosobową załogę, masę bojową 41,5 tony i zasięg około 300 kilometrów. Jego stałe działo i hydrauliczny system zawieszenia pozwalały na precyzyjne celowanie i celne strzelanie, a jego niski profil sprawiał, że trudno było go trafić.



W War Thunder, Strv 103A to szybki i mobilny niszczyciel czołgów z potężnym działem i unikalnym stylem rozgrywki, który nagradza cierpliwość i staranne pozycjonowanie. Brak wieżyczki i stałego działa czyni go słabym w walce w zwarciu, ale jego doskonała mobilność i niski profil sprawiają, że jest on popularnym wyborem wśród doświadczonych graczy.



Ogólnie rzecz biorąc, Strv 103A jest unikalnym i potężnym niszczycielem czołgów, który oferuje wymagające i satysfakcjonujące doświadczenie w grze dla tych, którzy są gotowi opanować jego unikalne cechy.