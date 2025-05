Cześć to znowu ja Kapelusz! W tym artykule opiszę wam grę jaką jest Stardew Valley!

Stardew Valley jest to prosta lecz wciągająca gra 2D, w tym artykule opisze wam początki w grze, łowiectwo ryb, rozwój farmy i wiele więcej. A więc zaczynajmy!Na początku masz do dyspozycji małą chatkę oraz zanieczyszczone, małe pole. Po czasie będziesz jednak rozbudowywał swoją małą działkę. W grze znaleźć można również miasto, całkiem sporą mapę, mroczne i głębokie jaskinie oraz mnóstwo dobrej zabawy! Gra jest swego rodzaju symulatorem wiejskiego życia, codzienne aktywności jakie wykonujesz w Stardew Valley to między innymi eksploracja mapy oraz jaskiń, uprawa pola, łowienie ryb oraz handel z mieszkańcami pobliskiego miasta, w grze można również hodować różne zwierzaki takie jak na przykład kurczaki. Oto kilka zdjęć z tej uroczej gry:W grze można znaleźć liczne zbiorniki z wodą lub piękne i duże plaże, na których można łowić ryby, lecz nie tylko ryby. Podczas łowienia możemy wyłowić różne śmieci jak i fanty. Jednym z takich śmieci są na przykład zbite okulary lub stary but. W grze jest wiele zwykłych ryb jak i legendarnych ryb, jedną z ciekawszych legendarnych ryb jaka występuje w Stardew Valley jest Angler, jest to ryba która posiada na głowię świecącą lampkę.W grze jest pięć poziomów trudności połowu, pierwszy poziom to poziom mieszany jest on średniej trudności, ryby które się tak poruszają wykorzystują różne taktyki aby nie dać się złapać, drugi z nich to łagodny, taką rybę bardzo łatwo złapać i nie próbuje on specjalnie uciekać, trzeci poziom trudności to topiący, ryby poruszają się dzięki temu szybko w dół co utrudnia ich złapanie, czwarty z nich to wynurzający, ryby takie szybko się wynurzają przez co są łatwe do złapania oraz piąty i ostatni to strzała, ryba taka porusza się w bardzo nie przewidywalny sposób przez co ciężko ją złapać. Oto kilka zdjęć różnych ryb:Na początku zaczynamy z małą i brzydką farmą lecz po uprzątnięciu chwastów, krzaków oraz drzew możemy posiadać całkiem sporej wielkości farmę. Tylko od nas zależy co będziemy na niej sadzić, gdzie będą pola a gdzie nie. Aby rośliny szybciej oraz lepiej rosły można podlewać je konewką pełną wody. Rośliny takie możemy potem sprzedać na targu lub ugotować z nich smaczne potrawy. Oto kilka zdjęć różnych farm:Cena to 54 zł, co według mnie za tak świetną grę nie jest dużą ceną. Opinie graczy na platformie Steam są przytłaczająco pozytywne. Oznacza to że większości graczy gra bardzo ale to bardzo się spodobała. Za 18 zł można dokupić oficjalny soundtrack. Według mnie gra jest bardzo ciekaw i opłaca się w nią grać jeżeli jakiś gracz lubi gry o hodowli roślin.Było by to na tyle z mojej strony, dzięki za uwagę i pozdrawiam. Kapelusz!