S.M.79 bis/T.M - War Thunder

S.M.79 bis/T.M. to trzysilnikowy włoski bombowiec używany podczas II wojny światowej. Był używany głównie do taktycznych misji bombowych i okazał się wszechstronnym samolotem podczas całej wojny. Jego unikalna konstrukcja i imponujące osiągi sprawiły, że był on postrachem wśród alianckich pilotów. W tym artykule poznamy historię i specyfikację tego kultowego samolotu z War Thunder.

Historia

Samolot S.M.79 bis/T.M. został zaprojektowany i wyprodukowany przez włoską firmę lotniczą Savoia-Marchetti pod koniec lat 30. XX wieku. Pierwszy lot prototypu samolotu odbył się we wrześniu 1934 roku. W kolejnych latach S.M.79 bis/T.M. został wprowadzony do produkcji i szybko stał się podstawą włoskich sił bombowych podczas II wojny światowej.



Samolot był szeroko wykorzystywany w basenie Morza Śródziemnego, w tym w kampanii północnoafrykańskiej i w bitwie o Maltę. Mimo że S.M.79 bis/T.M. był już przestarzały, był niezawodnym i elastycznym samolotem, zdolnym do wykonywania wielu misji, od bombardowań i rozpoznania po transport i ataki torpedowe.



S.M.79 bis/T.M. pozostawały w służbie Włoskich Sił Powietrznych do końca wojny, a niewielka ich liczba była nadal używana przez inne siły powietrzne do lat 50-tych. Dziś kilka egzemplarzy S.M.79 bis/T.M. można nadal znaleźć w muzeach lotniczych na całym świecie, co świadczy o trwałym dziedzictwie samolotu.





Specyfikacja Techniczna

S.M.79 bis/T.M. miał rozpiętość skrzydeł 20,44 metra, długość 16,2 metra i wysokość 4,15 metra. Samolot miał maksymalną masę startową 11 000 kilogramów i był napędzany trzema silnikami Alfa Romeo 128 RC.18, z których każdy produkował 870 koni mechanicznych.



Bombowiec osiągał prędkość maksymalną 430 kilometrów na godzinę i zasięg 1600 kilometrów. Jego pułap użytkowy wynosił 8.200 metrów, a uzbrojony był w trzy karabiny maszynowe 7,7 mm Breda-SAFAT i jeden karabin maszynowy 12,7 mm Breda-SAFAT w nosie. S.M.79 bis/T.M. mógł przenosić do 1800 kilogramów bomb lub jedną 800-milimetrową torpedę.



Unikalna konstrukcja samolotu z wysoko zamontowanym skrzydłem i podwójnym ogonem zapewniała mu doskonałą stabilność i zwrotność. S.M.79 bis/T.M. posiadał również solidną konstrukcję, która pozwalała mu na wytrzymanie znacznych uszkodzeń i kontynuowanie lotu, nawet po otrzymaniu krytycznych trafień. Ogólnie rzecz biorąc, S.M.79 bis/T.M. był zdolnym i wszechstronnym bombowcem, który odegrał ważną rolę we włoskich działaniach wojennych.





W Grze

S.M.79 bis/T.M. posiada battle rating 2,7 i jest klasyfikowany jako średni bombowiec. Jego rozpiętość skrzydeł wynosi 20,37 metra, długość 16,25 metra, a wysokość 4,20 metra. Samolot ma maksymalną masę startową 10,950 kilogramów i jest napędzany trzema silnikami Alfa Romeo 128 RC.18, z których każdy produkuje 870 koni mechanicznych.



W grze S.M.79 bis/T.M. osiąga prędkość 407 kilometrów na godzinę na wysokości 3000 metrów i ma zasięg 1400 kilometrów. Jego pułap serwisowy wynosi 8.800 metrów, a uzbrojony jest w trzy karabiny maszynowe 7,7 mm Breda-SAFAT i jeden karabin maszynowy 12,7 mm Breda-SAFAT w nosie. S.M.79 bis/T.M. może przenosić do 1800 kilogramów bomb lub jedną 800-milimetrową torpedę.



Wysoko zamontowane skrzydło i podwójny ogon samolotu dają mu doskonałą zwrotność, zwłaszcza jak na bombowiec tej wielkości. S.M.79 bis/T.M. posiada również trwałą konstrukcję, która pozwala mu wytrzymać znaczne uszkodzenia i kontynuować lot, co czyni go niezawodnym bombowcem w grze.





Podsumowanie

Podsumowując, S.M.79 bis/T.M. to trzysilnikowy włoski bombowiec, który był szeroko wykorzystywany podczas II wojny światowej. Został zaprojektowany i wyprodukowany przez Savoia-Marchetti pod koniec lat 30. i był używany głównie do taktycznych misji bombowych. S.M.79 bis/T.M. był wszechstronnym samolotem, który mógł wykonywać szereg misji, od bombardowania i rozpoznania po transport i ataki torpedowe.



W rzeczywistości samolot miał rozpiętość skrzydeł 20,44 metra, długość 16,2 metra i wysokość 4,15 metra. Napędzały go trzy silniki Alfa Romeo 128 RC.18, z których każdy wytwarzał 870 koni mechanicznych. Bombowiec miał prędkość maksymalną 430 kilometrów na godzinę i zasięg 1600 kilometrów. W grze S.M.79 bis/T.M. ma battle rating 2,7, rozpiętość skrzydeł 20,37 metra i długość 16,25 metra. Jego prędkość maksymalna wynosi 407 kilometrów na godzinę i może przenosić do 1.800 kilogramów bomb lub jedną 800-milimetrową torpedę.



Ogólnie rzecz biorąc, S.M.79 bis/T.M. był zdolnym i wszechstronnym bombowcem, który odegrał ważną rolę we włoskim wysiłku wojennym. Jego unikalny projekt i imponujące osiągi sprawiły, że stał się on ikoną zarówno w prawdziwym życiu, jak i w grze War Thunder.