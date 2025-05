Sezon 8 - League of Legends

zakończył się 7 listopada o północy. Niektórzy gracze tego dnia musieli pożegnać się z celem wbicia wyższej dywizji, innym natomiast udało się go zrealizować. Nadchodzi, a z nim kolejna wspinaczka po drabince turniejowej. Jakie zmiany przyniósł okres przedsezonowy? Kiedy i czego spodziewać się po sezonie 8? Zapraszam do przeczytania krótkiego, ale treściwego artykułu.

Sezon 8 rozpocznie się 16/17 stycznia 2018 roku. Spodziewać się go można tuż po przerwie technicznej. Jest to okres, w którym rozpoczną się ferie zimowe. Poszczególne osoby wyjadą, jeszcze inne rozpoczną z hukiem wpisnanie się po drabince turniejowej. Okres przedsezonowy pełni rolę przygotowania do kolejnego sezonu. Warto wykorzystać ten czas na znalezienie swojej puli bohaterów, która mogła ulec zmianie ze względu na wprowadzenie nowych run. Jest to również czas, w którym gracze zaciekle walczą o wyższą dywizję, żeby wystartować wyżej w nowym roku Jak to dokładnie działa? Wraz z zakończeniem sezonu nagrody są przydzialne na podstawie naszej dywizji:

Braż otrzymuje insygnię profilu oraz ikonę przywoływacza

Srebro otrzymuje insygnię profilu, ramkę ekranu, ikonę przywoływacza oraz zwycięską skórke totemu (2 lub więcej kolejek)

Złoto i wyżej insygnię profilu, ramkę ekranu, ikonę przywoływacza oraz zwycięską skórke totemu (2 lub więcej kolejek) oraz skórkę zwycięski Graves (chroma packi do Gravesa zależne kolejki).

Otrzymanie nagród nie oznacza, że nasza przygoda z grami rankingowymi dobiega końca. W trakcie okresu przedsezonwego nadal możemy rozgrywać mecze i wznieść się w góre lub zostać zdegradowanymi. W ten sposób nasze MMR rośnie lub spada. Po rozpoczęciu nowego sezonu dywizja, którą dostaniemy będzie bazowała przede wszystkim na MMR, co za tym idzie, im większe MMR wbijemy w przedsezonie tym wyżej rozpoczniemy grę w nowym sezonie.





Zmiany, na które należy wzrócić uwagę w przedsezonie to między innymi:

Wrpowadzenie zrekonstruowanych run;

Zmiany bohaterów;

Zmiany w dżungli;

Zmiana PZ na niebieskie esencje;

Zmiany w levelowaniu konta;

Zmiana pasków zdrowia;

Zostało tylko 11-12 dni do nowego sezonu, w związku z tym, życzę, aby każdy gracz wbił jak najwyższą dywizję, rozegrał swoje mecze kwalifikujące z 10 zwycięstwami oraz przede wszystkim grali coraz lepiej z każdym dniem.



Powodzenia na Summoner's Rift!