Roblox (Android) - recenzja gry.

to gra wydana przez firmę Roblox Corporation. Jest ona dość popularna na całym świecie i jest dostępna na platformach Xbox One, Android, Microsoft Windows, iOS, macOS, Mac OS, Fire OS. W tym artykule przedstawię wersję na Androida.Zapraszam!

Roblox to przede wszystkim gra edukacyjna, która pozwala uwolnić całą swoją wyobraźnię. Potencjalny gracz wciela się w stworzona przez siebie postać, która na swój sposób wyróżnia się od innych poprzez ogromną ilość ubrań i akcesoriów.



Na grę niezwykły wpływ mają sami gracze, którzy mogą do woli tworzyć własne mapy z wyjątkowymi miejscami, począwszy od wesołego miasteczka, a kończąc na więzieniu, z którego zadaniem gracza jest jak najszybciej uciec. W Robloxie piękne jest to, że gra praktycznie nigdy nie się nie skończy. Gracze mają bowiem możliwość ciągłego wymyślania nowych trybów, a fakt, że służy ona głównie do zabawy z innymi osobami, sprawia, że trudno się nią znudzić i popaść w monotonię.

Jaki jest zatem cel całej gry?

Potencjalny gracz ma się po prostu dobrze bawić poprzez różne tryby gry, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Kobieca część społeczności może być bardziej zainteresowana modelingiem czy też dekorowaniem wnętrz, natomiast męska część wyścigami samochodowymi lub też budownictwem. Oczywiście są to tylko stereotypowe przykłady...

Roblox jest grą, którą szczerze mogę polecić każdemu graczowi bez względu na wiek. Grafika nie jest powalająca, ale jest wystarczająca, aby nie zrazić nikogo do dalszej gry. Oprawa dźwiękowa jest zależna głównie od serwera, na którym się znajdujemy, ale nigdy nie trafiłem na muzykę, która budziła we mnie negatywne emocje. Niestety są również wady, o których jednak muszę wspomnieć. Roblox jest grą darmową, ale można zakupić walutę, która zwie się Robux, które zdecydowanie poprawiają jakoś rozgrywki, chociażby przez akcesoria, których nie jesteśmy w stanie nabyć w żaden inny sposób. Kolejną wadą, która jest dość oczywista ze względu na tryb wieloosobowy jest wymagane połączenie z internetem, co nie pozwala nam na korzystanie z Robloxa podczas długich podróży, w których wielokrotnie możemy je stracić.

Obecnie gra jest dostępna na Androida 4.1 i nowsze, została pobrana ponad 100 milionów razy. Średnia ocena użytkowników wynosi 4,5, ale w moich oczach zasługuje na maksymalną ocenę 5/5 ze względu na szereg możliwości jaki oferuje. Do mojej oceny przyczyniły się głównie starania twórców, którzy na bieżąco wypuszczają aktualizację (ostatnia 12 listopada 2018 roku). Zawierają one nie tylko istotne poprawki dotyczące błędów, ale również różne wydarzenia typu Halloween.



A Wy co sądzicie o grze Roblox. Wolicie w niego grać na komputerze, telefonie, czy też jest Wam bez różnicy?



Koniecznie dajcie znać w komentarzach!