Roblox - Work at a Pizza Place

Cześć! Dzisiaj powiem wam trochę o jednej z popularniejszej i starszej grze, w którą nadal gra mnóstwo osób. Zapraszam do czytania!

1. Na czym to polega?



Gra polega na pracy w pizzeri. Masz kilka prac, które dają ci później zarobione pieniądze. Pieniądze mają kilka zalet, m.in możesz ulepszać swój dom, przez co jest większy, możesz kupować meble (lub prezenty, z których również lecą meble), które potem możesz wstawić do swojego domu.

2. Opis prac

Kierownik - Najlepsza i najwyżej postawiona praca. Jako kierownik możesz robić praktycznie wszystko - możesz też robić normalne prace (obsługiwać, gotować itp.) ale głównymi zaletami tej pracy jest możliwość głosowania o wyrzucenie gracza z gry, dawanie bonusów w postaci dodatkowej premii pieniężnej, m.in możesz też dać komuś tytuł ,,Pracownika Dnia''.



Kasjer - obsługujesz klientów - jest opcja ''zaawansowanego kasjera'', który daję ci dodatkowe pieniądze. Polega to na tym, że kiedy masz te 3 teksty to 2 z nich są niepoprawne, a 1 tak.



Reszta prac (kucharz, pakowacz, dostawca pizzy, dostawca produktów) nie mają specjalnych dodatków. Pracujesz normalnie, taka ciekawostka odemnie: jeżeli trafiliście na w miarę dobry serwer, to wybierzcie kucharza jako pracę, jest ona najlepsza pod względem zarabiania, bo nie musisz się nigdzie ruszać, tylko robisz pizze jakie są pokazane na tej dużej tabliczce.

3. Opis mapy



Mapa jest bardzo pasująca do tematu gry, jak widzicie na górze w obrazku są to trzy długie ulice, które mają po kilka domów. Każda ulica odznacza się tym, że obok domów postawione są tabliczki z imieniem gracza i numerem jego domu (np a1, b3, c2). Patrząc na południową część mapy możemy dostrzec pizzerie, w której właśnie pracujemy, natomiast od północy jest duża fabryka, (która wiąże się z jedną z prac) obok niej znajdują się dwie ciężarówki służące jako transport towaru.

Wyspy obok mapy:

• Wyspa kamienna - W tej wyspie znajdziesz skrzynie, która da ci 1500 waluty. Jest możliwe zdobycie 3000, jeżeli odbierasz ją podczas podwójnego czasu.

• Wyspa Piracka - Dodana w aktualizacji pirackiej, która również dodała nowe rzeczy do sklepy, na wyspie nie znajdziemy nic ciekawego, oprócz wejścia do jaskini, które jest zamurowane. Prawdopodobnie jest to największa wyspa ze wszystkich istniejących.

Teraz to wejście nie jest zamurowane (jest to tylna strona wyspy), ale nie teleportuje, zobaczymy co będzie w następnych aktualizacjach.

• Wyspa Sprzedaży - Wyspa jest pokryta piaskiem i ma kilka drzew, na niej znajdziesz NPC, który może sprzedać twoje rzeczy i ty dostajesz za to walutę. Jest bardzo przydatna kiedy masz dużo niepotrzebnych/nie podobających się tobie rzeczy, a warto czasami trochę zarobić.

5. Gamepassy

Gamepassy, czyli dodatkowe opcje, za opłatą. Jest ich kilkanaście, najdroższym z nich jest posiadłość, która na obecną chwilę kosztuje 4200 Robuxy. Jedne z ciekawszych gamepass'ów to na przykład:



Vip - Daje dodatkowe bonusy, ma specjalną range. Koszt: 990 Robux'ów



Teleporter Kierownika - Kiedy obecny Kierownik wyjdzie z gry, ty od razu teleportujesz się do krzesła Kierownika, i zostajesz nowym. Moim zdaniem jest to w miarę przydatny gamepass



Paralotnia - Latamy ją po prostu po mapie. Koszt: 80 Robux'ów.



Motor - Dodatkowy pojazd do transportu pizzy. Koszt: 225 Robux'ów



Ponton - Dodatkowy pojazd, nim możemy pływać po oceanie. (jeżeli chcesz dostać się do którejś z wysp możesz włączyć opcje pływania w ustawieniach!) Koszt: 650 Robux'ów



Garaż - Dodatkowa część domu. Koszt: 145 Robux'ów



Zestaw Emotikon - Zestaw pozwala nam na używanie dodatkowych emotikon. Koszt: 75 Robux'ów.