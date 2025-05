Roblox - Mount Everest Climbing Roleplay - S&R

Cześć! W tym artykule chciałbym przedstawić wam jak zostać ratownikiem [S&R = Search and Rescue] oraz jak wygląda jego praca na mount everest.

Zapraszam!

Ratownikiem można zostać na dwa sposoby:- Przejść specjalistyczne szkolenie S&R- Wykupić gamepass za 400 robuxów i nie wiedzieć jak poprawnie ratować ludziJa wybrałem opcję drugą. Pierwszym krokiem do zostanie wyszkolonym ratownikiem jest dołączenie na serwer discord: "Roblox Adventure".https://discord.gg/snrPo dołączeniu na serwer należy zweryfikować swoje konto i połączyć je z robloxem. Treningi ogłaszane są w zakładce #shouts. Wszystkie ważne informacje znajdziecie w zakładce informations.Szkolenie na S&R składa się z trzech treningów trwających około godziny.Trening pierwszy: Składa się on z samej teorii bez zajęć praktycznych. Po zakończeniu treningu jest quiz składający się z 5 pytań. Jeśli odpowiesz na nie dobrze dostajesz rangę "Junior S&R" i masz możliwość uczestniczenia w treningu numer 2.Trening drugi: Podzielony jest na dwa etapy. W etapie pierwszym przechodzimy trening fizyczny czyli wspinanie się po drabinkach. W etapie drugim przenosimy się na mount everest. Tam zapoznajemy się z noszami i ratujemy naszych pierwszych poszkodowanych. Po zakończeniu treningu jest quiz składający się z 3 pytań. Jeśli odpowiesz dobrze dostajesz rangę "S&R" i masz możliwość uczestniczenia w treningu numer 3.Trening trzeci: Jest to zdobywanie mount everest. Na tym treningu nauczysz się drogi na ten największy i niebezpieczny szczyt. Jeśli spadniesz - oblewasz trening. Jeśli zdobędziesz górę odblokowujesz quiz do zostanie wyszkolonym ratownikiem.Quiz: Quiz po wszystkich treningach, sprawdzający twoją wiedzę możesz wykonać kiedy chcesz. Odbywa się on na formularzu google. Składa się z 30 pytań. Są to pytania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, ale także pytania otwarte. Możesz zrobić maksymalnie 5 błędów. Jeśli zdasz quiz otrzymasz certyfikat z gratulacjami i będziesz mógł ratować ludzi na mount everest!Jeśli chcesz możesz wstąpić do specjalistycznej grupy ratowniczej. Masz trzy drużyny do wyboru: Charlie - poszukiwanie i ratowanie osób od bazy głównej do obozu 3, Bravo - poszukiwanie i ratowanie osób od obozu 3 do szczytu, Alpha - poszukiwanie i ratowanie osób na wszystkich wysokościach.Cała praca S&R polega na komunikowaniu się przez radio. W tym celu używa się metody POLE:P - ProblemO - OxygenL - location/landmarksE - elevation*ewentualnie prosi się jeszcze o wysłanie flaryZnając już te niezbędne informacje rozpoczynamy szukanie osoby, która najprawdopodobniej wpadła do dziury w wyniku lawiny lub burzy śnieżnej.Przejdźmy do opisywania wyposażenia wyszkolonego ratownika:1. Specjalistyczny plecak, który pełni tylko funkcje estetyczne2. Specjalistyczny strój, który pełni tylko funkcje estetyczne3. Specjalistyczne buty, które zapewniają lepszą przyczepność do każdego podłoża4. Specjalistyczny kask w którym:- Możemy włączyć światło "pozycyjne" barwy zielonej w dwóch wariantach> Stałym> Migającym- Możemy włączyć światło barwy białej zapewniające lepszą widoczność- Możemy włączyć światło barwy czerwnonej, które nazywane jest światłem awaryjnym, używa się go tylko w przypadku, kiedy potrzebujemy szybkiej pomocy- Możemy modyfikować wygląd naszego kasku:> Dodawać lub usuwać pasek na brodzie> Nakładać i zdejmować maskę> Nakładać i zdejmować gogle5. Okulary/lornetkę za pomocą której możemy obserwować odległe punkty oraz zmieniać przybliżenie. Dzięki niej możemy także oznaczyć jakiegoś gracza, którego chcemy mieć na oku. Wtedy pojawia się nad nim pomarańczowy trójkąt z napisem: "Target".6. Rope Stretcher, czyli po polsku nosze linowe. Sterowanie nimi opiera się na trzech przyciskach:- "Deploy" - rozkłada i składa nosze linowe- "UP" - wciąga nosze linowe do góry- "DOWN" - spuszcza nosze linowe w dółNosze linowe [Rope Stretcher] oprócz wyciągania poszkodowanych ludzi z dziury mają jeszcze jedno zastosowanie. Kiedy nosze linowe są rozłożone "zakotwiczają" ratownika w miejscu, przez co nie może się ruszać. Pomaga to dla wyszkolonego ratownika podczas lawiny.Rzeczy których nie posiadasz jako wyszkolony ratownik, ale możesz je kupić za robuxy i mogą się przydać, kiedy będziesz szukał zaginionych lub rannych osób:1. Rappel Tool [Lina] - dzięki niej możesz zjeżdżać do poszkodowanych, ale zapobiega ona również spadania z drabinek. Przydaje się także podczas przechodzenia przez DB [Death Bridge, czyli po polsku Most Śmierci, który jest ostatnią drogą na szczyt Mount Everest]2. Night vision googles [noktowizor] - pozwala lepiej widzieć otoczenie w nocy, co pomaga w omijaniu dziur3. High - Powered Flashlight - bardzo mocno świecąca latarka, która roświetli każdy zakamarek Mount Everest!4. Topographic Radar [Radar Topograficzny] - jest to nakładka, która kolorem zaznacza jak bardzo strome jest zbocze i czy jest możliwość wdrapania się po nim5. Advance Player Radar Search System [Zaawansowany system radarowego poszukiwania graczy] - Pokazuje dla ratownika gdzie znajduje się poszkodowana osoba, która potrzebuje jego pomocySpecjalistyczne grupy ratownicze Charlie, Bravo, Alpha:Wstępując do jednej z trzech drużyn poszukiwawczych, musisz być gotowy na wypełnianie swoich obowiązków: co najmniej raz w tygodniu musisz uczestniczyć w rajdzie, który opiszę później. Jeśli tego nie zrobisz dostaniesz ostrzeżenie. Po trzech ostrzeżeniach zostajesz wyrzucony z szeregów specjalistycznych grup ratowniczo - poszukiwawczych.Po co wstępować do Charlie, Bravo albo Alpha? Będziesz miał możliwość uczestniczenia w przeróżnych wydarzenia, na przykład Olimpiada grup ratowniczych, czy wspólne granie w Gas Station Simulator oraz szkoleniach.Jak wygląda szkolenie?W każdej drużynie różni się tym, na jakiej wysokości się odbywa. Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:1. Sprawdza, czy potrafisz posługiwać się noszami linowymi. Nic nie musisz robić, oprócz wyciągnięcia osoby z dziury. Musisz to zrobić trzy razy, za każdym razem w innym miejscu.2. Każdy ma przypisanego człowieka który schował się w górach. Za pomocą metody POLE musisz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, znaleźć go, a następnie eskortować go do najbliższego obozu. A to wszystko w określonym czasie.Jeśli wykonasz te dwa etapy szkolenia dostajesz dostęp do kanałów grup specjalistycznych na discordzie, gdzie publikowane są inforamcje o eventach i rajdach.Jak wygląda wyposażenie grupy ratowniczej?Wyposażenie Charlie, Bravo, Alpha nie różni się niczym od wyposażenia S&R. Możesz jednak kupić specjalny strój.Rajdy:Rajdy są organizowane kilka razy w ciągu dnia. Trwają od 10 minut do 20 minut. Podczas nich po prostu grasz! Jeśli ktoś potrzebuje pomocy pomagasz mu, możesz także poprowadzić osobę, która tego potrzebuje. Na koniec rajdu przesyłasz dla trenera swoje statystyki.To wszystko co musisz wiedzieć o Search and Rescue! Jeśli masz jakieś pytania, śmiało pisz do mnie na discordzie. krzycho666#9812Powodzenia i do zobaczenia na potężnym Mount Everest!