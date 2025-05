Roblox - gry, które polecam

Cześć!

W tym artykule polecę wam kilka gierek na Roblox, które są dla mnie bardzo fajne!

Starałam się wybrać takie, których nich nie pisał na artykułach czy na forum - bynajmniej tych, których nie widziałam.

Zapraszam!

Gierki na zabicie nudy!



Infectious Smile

Fashion Famous

Epic Minigames

Horrific Housing

Natural Disaster Survival

Roblox Uno

Draw It!

Flee the Facility

Jedna z lepszych gierek na Roblox!W gierce chodzi o to, że są dwie grupy ludzi: człowiek i uśmiech. Dołączając do gry jesteś człowiekiem, natomiast uśmiechem staniesz wtedy, gdy wejdziesz na białe pole z kamerą, lub zarazisz się od innej osoby. Jako człowiek musisz się uchronić przed zarazą, natomiast jako uśmiech musisz zainfekować graczy.Kolejna fajna gierka, możesz wyrazić swój styl ubierając się pod odpowiednią kategorię.Co najlepsze masz na to ograniczony czas (3 minuty) i nie jest to do końca takie proste! Ubrania, akcesoria itd. są generowane losowo, dzięki czemu nie zawsze będą te same! Po upływie czasu, każdy gracz kolejno znajduje się na wybiegu, gdzie inni oceniają jest ubiór. Trzy osoby, które dostały największą liczbę ocen zajmują kolejno miejsca, liczba ocen dodaje nam gwiazdki, dzięki, którym możemy zdobywać lepsze rangi!Ta gra była bardzo popularna. W gierce ciągle dodają nowe mini gierki! Dzięki czemu gra nie będzie nudna.Gra zawiera ponad 100 różnych gierek, które są losowe kolejno, jedna po drugiej z kilku sekundowej przerwy! Każda mini gra ma inne zasady i cele!Gra ma różne tryby. Chodzi o to, że są pozytywne i negatywne komendy, są losowo dawane przez grę, niektóre są dla całego serwera, a inne dla jednego gracza. Każdy gracz ma swoją wyspę z domem, ale wyspy są tak blisko, że z łatwością można wejść na wyspę innego gracza. Twoim zadaniem jest zostać ostatnią osobą na mapie. Wygrywając dostajesz punkty (1 wygrana = 1 punkt), za które ulepszasz swoją wyspę - głównie dom.Czy potrafisz przetrwać każdą klęskę żywiołową?Jest dużo katastrof (np. tsunami, pożar, powódź), jak i wiele map (np. więzienie, wesołe miasteczko, szkoła).Gra tworzona na podstawie, Uno w prawdziwym życiu. Zasady są takie same.Kalambury - każdy gracz po kolei jest wybierany do rysowania, ma do wyboru cztery różne słowa i musi je przedstawić na rysunku,jak aby inni odgadli hasło.Jeden z graczy zostaje wylosowany jako bestie i jego zadaniem jest uwięzić wszystkich w tzw. kapsułach, gdzie muszą zostać zamrożeni. Natomiast gracze muszą hakować komputery, po czym odnaleźć i otworzyć wyjście. Gdy bestia wsadzi gracza do kapsuły inni mogą go uwolnić, muszą to zrobić zanim zostanie zamrożony!Dziękuję za przeczytanie mojego artykułu!Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie i czy chcecie więcej gierek!Miłego dnia!Zuza (KyPessa)