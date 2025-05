Roblox - gry, które polecam (cz. 2)

Hejka!

Oto 2 część z gier w Roblox, które wam mogę polecić!

Gierki, których nie widziałam w polecanych przez kogoś!

Zapraszam!

Pranormica

The Maze

Spider

Super Simons Says

Color block

Find the Markers

Flood Escape Classic

W grę możesz grać ze znajomymi, sam lub z randomami. Chodzi tu o to, że szukasz ducha, który znajduje się gdzieś na mapie. Oczywiście nie jest to takie proste, ponieważ nie będą one do końca miłe, więc musisz uważać. Wybierasz mapę, trudność i przedmioty, które są akurat do kupienia, za pieniądze w grze - zdobędziesz je grając w grę. Na mapie powinna znajdować się tablica Ouija, która posłuży Ci do komunikowania się z duchem.Na pewno wiele osób w to grało, jest to kolejna straszna gra! Chodzi w niej o to, że musisz wziąć z kampera latarkę i aparat, następnie idziesz do jaskini, gdzie ją zwiedzasz możesz w niej napotkać na 2 dość straszne potwory, którym musisz robić zdjęcia. Chodząc po jaskini będziesz musiał używać latarki, ponieważ jest tam bardzo ciemno, natomiast twoja latarka ma określoną liczbę baterii, możesz je zdobyć znajdując je w tej jaskini, będą one leżały na ziemi.Na początku wszyscy siedzą przy stole w zamkniętym pomieszczeniu i z góry schodzi pająk, który wybiera (losowo) osobę, będzie ona ludzkim pająkiem. Później pozostali gracze znajdują się na mapie, z której muszą uciec, utrudnieniem jest tu ten pająk, który musi zjeść graczy zanim uciekną.Niestety w tej grze jest tylko jedna mapa, bo twórca nie tworzy nic nowego.Bardzo fajna gra. Musisz robić polecenia, które zadaje Ci Simon, polecenie musi się zaczynać od 'Simon says', natomiast, gdy tego nie będzie nie wykonuj tego polecenia, ponieważ przegrasz. Simonem może być każda osoba na serwerze, ponieważ losuje to komputer.Na wyspie jest dużo kształtów o różnych kolorach, twoim zadaniem jest ustać na kolor który wyświetli Ci się na górze ekranu, masz na to ograniczony czas. Jeśli ustaniesz na zły kolor, a czas minie, przegrywasz! Ostatni gracz, który zostanie na planszy wygrywa!Dołączając znajdujesz się na wielkiej mapie, na której musisz znajdować pisaki. Aby odblokować niektóre z nich musisz rozszyfrować zagadki lub przejść obby! Czy uda Ci się zebrać wszystkie pisaki?!Gra dla osób z umiejętnością przechodzenia parkura. Musisz przechodzić obby, klikając przyciski odblokowują Ci się przejścia dalej. Trudnością w tej grze jest to, że pod tobą będzie podnosiła się woda! Na końcu będzie na Ciebie czekał szyfr, który musisz odgadnąć.To na razie wszystko, postaram się zrobić kolejną część!Dziękuję za uwagę!Zuza (KyPessa)Proszę o gwiazdki pod spodem <3