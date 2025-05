Roblox - Flee The Facility (Beta)

Grasz w Roblox i brakuje ci pomysłów, w co pograć? A może jesteś nowy? W tym krótkim poradniku wyjaśnię, jak grać w grę Flee The Facility (Beta) na platformie Roblox bez wykupionego vip na PC. Życzę miłej lektury :)

Gra Flee The Facility (Beta) posiada serwery, do których może dołączyć maksymalnie 5 osób. Rozgrywka polega na przeżyciu i ucieknięciu lub złapaniu graczy zależnie od wylosowanej roli. Zawsze jedna osoba łapie, a pozostałe uciekają. Role przyznawane są w drodze losowania przed każdym meczem. Jednak jeśli teraz łapiesz, możesz być pewien, że w następnym meczu będziesz uciekał, ale za to w kolejnym już nie jest wiadome, kim będziesz.Zaraz po tym, jak dołączysz do serwera, pojawisz się w lobby/poczekalni. Miejsce to jest na górskiej polanie, a gracze pojawiają się w drewnianym domku. Tam jest mała instrukcja dotycząca sterowania. Mówi ona, że chodzi się klawiszami WSAD, czołga się przytrzymując klawisz Shift, a młotkiem uderza lewym przyciskiem myszy. Przed domkiem znajduje się miejsce do głosowania na mapę w następnym meczu. Gracze demokratycznie wybierają jedną. Ogólnie w grze są cztery różne mapy, ale podczas głosowania pojawiają się tylko trzy. Jednak nie martwcie się. Będziecie mogli zagrać na każdej z nich, bo po każdym meczu zmieniają się - jedna odchodzi, a w jej miejsce wchodzi inna. W ten sposób autorzy zadbali, aby gracze nie wybierali cały czas jednej i tej samej mapy.Może się zdarzyć sytuacja, że zaraz po dołączeniu do serwera, nikogo nie spotkasz w lobby mimo, że gracze są. Najwidoczniej dołączyłeś do gry w trakcie meczu. Wtedy musisz cierpliwie poczekać aż się skończy. Masz również w tym czasie podglądać graczy, klikając przyciska "spectate", który znajduje się po prawej stronie ekranu. Na górze zaś zobaczysz czas do końca meczu albo do jego rozpoczęcia.Kiedy pojawi ci się taka informacja, oznacza to, że przypadła ci rola uciekiniera. Poruszasz się klawiszami WSAD, skaczesz spacją i czołgasz się przytrzymując Shift. Twoim zadaniem jest przeżyć i uciec. Aby tego dokonać musisz hakować komputery, a później otworzyć drzwi i przez nie uciec. Jednak musisz uważać na osobę z młotkiem. Nie możesz dać się jej złapać. Kiedy usłyszysz bicie serca, oznacza to, że jest w pobliżu, a jak pojawi się żywa muzyka, to łapiący jest tuż obok. Dodatkowo osoba łapiąca świeci.Ukryj się albo ucieknij z tego miejsca. Najważniejsze, abyś nie dał się złapać. Kiedy jednak wyskoczy powiadomienie, że ktoś został złapany, śpiesz mu na pomoc. Pojawi się niebieska ikonka, która doprowadzi cię do tej osoby.Pamiętaj, że czas ucieka i kiedy ta osoba zostanie zamrożona, to nie uratujesz już jej. Jej życie widać u góry ekranu. To właśnie te czerwone paski to poziomy życia danych graczy. Kiedy ten się skończy, oznacza to, że gracz został zamrożony i przeniesiono go do lobby. Równa się to jego przegranej. Jednak nie jest to koniec meczu. Pozostali gracze nadal walczą o przetrwanie. Muszą zhakować komputery. Ich ilość równa się liczbie graczy, która dołączyła do meczu. Komputery rozmieszczone są po całej mapie, ale zawsze w określonym dla siebie miejscu. Jednak nie zawsze w miejscu, w którym komputer był w poprzednim meczu, będzie on w następnym. Zawsze się zmieniają, a gracze muszą je znaleźć. Kiedy podejdziesz do komputera, musisz nacisnąć klawisz E kiedy o to cię poproszą. Podczas hakowania co jakiś czas wyskakuje kółeczko. W jego skład wchodzi wskazówka w obramówka. Musisz w odpowiednim momencie nacisnąć klawisz E tak, aby wskazówka znajdowała się w określonym miejscu na kole. Jeśli nie trafisz, przerywa ci to pracę nad komputerem, a ponad to wyskakuje czerwona ikonka nad komputerem, która jest widoczna dla osoby z młotkiem. Możesz kontynuować pracę, ale osoba łapiąca najprawdopodobniej już tu idzie. Komputery zhakowane mają zielony ekran.Kiedy już wszystkie komputery zostaną zhakowane, musisz dotrzeć do drzwi. Kiedy będzie możliwość ich otwarcia, nad nimi pojawi się żółta ikonka. Drzwi zawsze jest dwoje. Otwiera się je także przyciskiem E.Pamiętaj, że kiedy już otworzysz drzwi i przez nie przejdziesz, oznacza to, że ukończyłeś mecz i wygrałeś. Równa się to braku możliwości dalszej gry w tym meczu. Podobnie jak w przypadku przegranej zostajesz przeniesiony do lobby i tam czekasz na następny mecz. Możesz jednak otworzyć drzwi i przez nie nie przechodzić od razu. Może się zdarzyć sytuacja, że będzie trzeba kogoś uratować. Po przeniesieniu do lobby zostają ci podliczone punkty za mecz w postaci poziomu gracza i waluty w grze, za którą można kupić nowe młotki albo kwadraciki znajdujące się na plecach twojej postaci.Kiedy pojawisz się w tym miejscu i wyskoczy ci to powiadomienie, oznacza, że jesteś "łapaczem". Poruszasz się klawiszami WSAD, skaczesz spacją, ale po każdym skoku zostajesz na chwilę spowolniony i uderzasz młotkiem przy pomocy lewego przycisku myszy. Nie możesz się czołgać. Na samym początku pojawiasz się w dziwnym miejscu i musisz wybrać swoją specjalną moc. Bez wykupionego vip dostępna jest tylko jedna. Polega ona na szybkim bieganiu. Aktywuje się ją poprzez naciśnięcie klawisza Q w czasie meczu. Działa ona tylko przez krótką chwilę, ale można użyć jej ponownie, kiedy tylko się zregeneruje. Pamiętaj o swojej misji. Musisz złapać wszystkich graczy i zamrozić ich w specjalnych tubach. Po uderzeniu kogoś młotkiem i przyczepieniu go do sznurka musisz zaciągnąć go do niebieskiej tuby. Naprowadzą cię niebieskie ikonki. Kiedy już kogoś zamkniesz w jednej, pamiętaj aby nie stać obok i nie czekać aż ktoś przyjdzie uwolnić daną osobę. Takie zachowanie jest niesprawiedliwe i uniemożliwia uratowanie danej osoby. Pamiętaj o kulturze podczas gry. Kiedy gonisz gracza, używaj swojej mocy aby szybciej go dogonić. Staraj się także przewidzieć jego ruch. To pomoże ci w jego złapaniu. Pamiętaj także, aby nasłuchiwać. Jeśli usłyszysz trzaśnięcie drzwi pomiędzy pomieszczeniami albo stukanie w klawisze komputera, znaczy, że ktoś jest w pobliżu. W tej grze liczy się przede wszystkim spryt, chytrość i podstęp.Gra kończy się gdy nie pozostanie ani jeden gracz w meczu poza osobą łapiącą, albo gdy upłynie czas gry. Na każdy mecz jest przeznaczone maksymalnie 15 minut. Gra może się także zakończyć w sytuacji, gdy osoba łapiąca opuści serwer.Dziękuję za uwagę. Życzę miłej gry :)