Roblox - Cobra Kai Karate

Hej!

Dzisiaj napiszę o grze na Roblox, którą bardzo polecam. Zagraj, gdy będziesz się nudzić!

To jest mój pierwszy artykuł.





Cobra Kai Karate

Wszystkie pasy:

Co odblokujesz za odblokowywanie pasów?

Jak mogę ulepszać swoje umiejętności?

Możliwe 3 drużyny w grze

Bezpieczna strefa





Gamepassy

W grze chodzi o to, że trzeba robić pompki i Brzuszki można też odblokowywać pasy takie jak biały żółty i tak dalej z ty również można odblokowywać nowe ataki.Gra jest robiona na podstawie karate w prawdziwym życiu, dzięki czemu wiemy czego możemy się spodziewać.A sterowanie jest takie:E — Atakowanie R — Blokowanie Z - Pompki X - Przysiady G — Kopnięcie z obrotem z wyskoku F — Podwójne kopnięcie Q — Zamach Nogami C - Ręczne kopnięcie V — Kopnięcie dźwigiemBiały pas: (100Strenght, 100Speed, 100Durability, 100Endurance);Żółty pas: (300Strenght, 300Speed, 300Durability, 300Endurance);Pomarańczowy pas: (600Strenght, 600Speed, 600Durability, 600Endurance);Zielony pas: (1000Strenght,1000Speed, 1000Durability, 1000Endurance);Niebieski pas: (1500Strenght,1500Speed,1500Durability,1500Endurance);Fioletowy pas: (2100Strenght, 2100Speed, 2100Durability, 2100Endurance);Czerwony pas: (2800Strenght, 2800Speed, 2800Durability, 2800Endurance);Brązowy pas: (3600Strenght, 3600Speed, 3600Durability, 3600Endurance);Czarny pas: (4800Strenght, 4800Speed, 4800Durability, 4800Endurance);Odblokujesz nowe ataki! Dołączając do gry mamy tylko zwykłe uderzenie 'E'.Biały pas - brak nowego ataku;Żółty pas - brak nowego ataku;Pomarańczowy pas - Zamach nogami (Leg Sweep) 'Q';Zielony pas - brak nowego atakuNiebieski pas - podwójne kopnięcie (Double Kick) 'F'Fioletowy pas - brak nowego atakuCzerwony pas - Kopnięcie z obrotem wyskoku (Jump Spin Kick) 'G'Brązowy pas - Ręczne kopnięcie (Hand Stand Kick) 'C'Czarny pas - Kopnięcie dźwignią (Crane Kick) 'V'Healt (życie) - robiąc pompki 'Z' - Gdy masz więcej życia, jesteś trudniejszy do zabicia.Stamina (Energia) - robiąc brzuszki - Mając więcej energii możesz robić więcej ataków, a stamina się szybko będzie zładować.Speed, Demage (Szybkość, Moc uderzeń) - musisz znaleźć worek do uderzeń, gdzie będziesz w niego uderzać swoimi atakami.1. Eagle Fang Karate2. Cobra Kai3. Miyagi DoGracze z całego serwera mogą Cię zabić, dlatego istnieje Safe zone, czyli bezpieczna strefa, która pozwoli Ci przetrwać ataki innych graczy.Ta gra posiada swoje gamepassy, które możesz kupić za robuxy!m. in:Skiny są po 25R$ lub 100R$.Equipment - 399R$ - dodatkowe sprzęty do ćwiczeńKatana - 299R$ - dodatkowa brońDziękuję za przeczytanie artykułuKacper (kapslowaty)z pomocą Zuzy (KyPessa)