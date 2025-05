Regulacje EU mogą przywrócić Fortnite dla Apple

Fortnite, niezwykle popularna gra typu battle royale opracowana przez Epic Games, została usunięta ze sklepu Apple App Store w sierpniu 2020 r. w następstwie sporu między obiema firmami dotyczącego prowizji App Store. Od tego czasu gra Fortnite jest niedostępna do pobrania na urządzenia Apple, pozostawiając miliony graczy bez dostępu do gry na iPhone'ach i iPadach.

Niedawne zmiany w środowisku regulacyjnym Unii Europejskiej (UE) mogą doprowadzić do powrotu Fortnite na urządzenia Apple. UE od kilku lat bada praktyki Apple App Store, koncentrując się na opłatach prowizyjnych firmy i ograniczeniach dotyczących sklepów z aplikacjami stron trzecich. W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała wstępne ustalenia, w których stwierdziła, że zasady Apple „zakłócają konkurencję na rynku usług dystrybucji aplikacji”.Dochodzenie Komisji Europejskiej może mieć znaczący wpływ na politykę Apple App Store, w tym na prowizje i ograniczenia dotyczące sklepów z aplikacjami stron trzecich. Jeśli UE podejmie działania przeciwko Apple, może zmusić firmę do zmiany polityki i otwarcia App Store na większą konkurencję, potencjalnie umożliwiając pobieranie Fortnite i innych aplikacji za pośrednictwem alternatywnych sklepów z aplikacjami.To nie pierwszy raz, kiedy Epic Games stosuje presję regulacyjną, aby zmusić Apple do zmiany zasad App Store. W sierpniu 2020 roku, na krótko przed usunięciem Fortnite z App Store, Epic wprowadził w grze nowy system płatności, który umożliwiał graczom kupowanie przedmiotów w grze bezpośrednio od Epic, z pominięciem prowizji Apple. Apple odpowiedziało usunięciem Fortnite z App Store, a Epic natychmiast złożył pozew przeciwko Apple, twierdząc, że polityka firmy App Store jest antykonkurencyjna i monopolistyczna.Pozew między Epic i Apple toczy się, a obie firmy przedstawiają argumenty w sądzie przez cały 2021 rok. Wynik sprawy może mieć daleko idące konsekwencje dla branży aplikacji, ponieważ określi, czy zasady Apple App Store są zgodne z prawem antymonopolowym. Jeśli sąd orzeka na korzyść Epic, może zmusić Apple do zmiany polityki i otwarcia App Store na większą konkurencję, co potencjalnie może doprowadzić do powrotu Fortnite na urządzenia Apple.W międzyczasie dochodzenie UE w sprawie polityki Apple App Store może mieć również znaczący wpływ na branżę aplikacji. Jeśli UE podejmie działania przeciwko Apple, może zmusić firmę do zmiany polityki i otwarcia App Store na większą konkurencję, potencjalnie umożliwiając pobieranie Fortnite i innych aplikacji za pośrednictwem alternatywnych sklepów z aplikacjami. Należy jednak zauważyć, że dochodzenie UE wciąż trwa i nie jest jasne, jakie działania UE podejmie przeciwko Apple, jeśli w ogóle.Usunięcie Fortnite z App Store było znaczącym ciosem zarówno dla Epic Games, jak i Apple. Epic stracił dostęp do milionów potencjalnych graczy na urządzeniach Apple, podczas gdy Apple straciło prowizje od zakupów w grze Fortnite. Trwający proces sądowy i dochodzenia regulacyjne stworzyły niepewność dla obu firm, ponieważ wynik może mieć znaczący wpływ na całą branżę aplikacji.Podsumowując, chociaż nadal nie jest jasne, czy Fortnite powróci na urządzenia Apple, dochodzenie UE w sprawie zasad Apple App Store i toczący się proces sądowy między Epic a Apple mogą utorować drogę do powrotu Fortnite. Jeśli UE podejmie działania przeciwko Apple lub orzeczenie sądu na korzyść Epic, może zmusić Apple do zmiany polityki i otwarcia App Store na większą konkurencję, potencjalnie umożliwiając pobieranie Fortnite i innych aplikacji za pośrednictwem alternatywnych sklepów z aplikacjami. Na razie gracze będą musieli poczekać i zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja.