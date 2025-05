Recezja skinów pool party- league of legends

W grze league of legends mamy wiele skinów, od komandosów bo star guardiany. Dzisiaj zajmiemy się skinami pool party, i easter eggami na tych skinach. Zacznijmy od pool party Fiory.Na splash arcie widać Dariusa, który rozmawiał z Katariną, ale obaj zapatrzyli się w oszałamiająco wyglądającą Fiore. Z prawej strony widać prawdopodobnie Gravesa, a za nim Garena. Widać jeszcze jakąs postać na leżakach, ale nie wiem kto to jest, lecz tylko jej blond włosy mówią mi że to może być Lux.Pool party Miss FortuneNa splash arcie oprócz oszałamiająco wyglądającej miss fortune, widać pool party Mundo który robi zdjęcia Sarze. Lux, która też robi jej zdjęcia a dla ciekawostki dodam, że może w 2018 wyjdzie pool party Lux! Koło Luxanny widać blitzcranka, a niżej pool party lee sina.Pool Party TaricNa splash arcie widać nie tylko idealnie wyrzeźbioną klate Tarica, jak niektórzy o tym pomyslą, lecz po prawej stronie widać machającą pool party Fiore, miss Fortune i ktos kto łudząco przypomina Brauma.Pool Party Draven, Lulu, Rek'sai, Mundo i Zac. (Umiesciłam tutaj wszystkich, ponieważ mają wspólny splash art!)Pool party GravesNa splash arcie widzimy Ziggsa wskakującego do wody, i Aatroxa który wspina się żeby skoczyć tak jak Ziggs. Oczywiscie widzimy jeszcze wspaniale wyglądającego Gravesa :DPool Party Lee SinNa splash arcie widać flirtującego lee sina, za którym chodzi Orianna z piłką plażową.Pool Party LeonaNa splash arcie widać naprawdę swietną Leonę. Za nią Tarica który jest prawdopodobnie zazdrosny o Lux, a po prawej stronie Ezreala który się wszystkim przygląda.Pool party RenektonNa splash arcie oprócz Renia widać Ziggsa skaczącego do wody i Zaca przy drabince.Pool Party ZiggsNa splash arcie oprócz skaczącego Ziggsa widać Garena, który patrzy na Dariusa. Bardzo zdziwioną Katarine a koło niej krzyczącego Dariusa. Za Garenem widać Ahri.