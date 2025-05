( 5 ratings)

Recenzja Stardew Valley - Czuję się zrelaksowany!

Gra w której możemy usiąść i się zrelaksować. Symulator farmy, który podbija rynek gier - stworzony przez jednoosobe studio - jak to jest, że te gry są tak dobre, a niektóre giganty tworzą o wiele gorsze produkcje? W grze możemy spotkać specyficzne pojdeście do czasu - każdy tutaj może grać w swoim tempie, nie musimy gonić jak najszybciej się da.



Głównym założeniem jest rozwijanie swojej farmy - pieniądze możemy oczywiście zarabiać poprzez sadzenie roślin, zbieranie plonów itp, ale także możemy łowić ryby lub ścinać drzewa z lasu. Ciekawym motywem też jest budowanie nowych budynków/studni itp. Aby to zrobić musimy pójść do wsi i poprosić sąsiada o pomoc w budowie. Oczywiście odpowiednio go za to nagradzając.



Nie chodzi tutaj o sam zarobek i powiększanie miejsca na uprawy, a o to aby prowdzić normalne życie na farmie i oczywiście ją rozwijać. Różne przedmioty możemy także dostawać od sąsiadów, przechodniów itp. Ciekawy motyw, gra nie jest zero jedynkowa, sucha. Genialnym motywem jest na przykład włączanie telewizora wieczorem, aby sprawdzić prognozę pogody, aby móc zaplanować co można zrobić następnego dnia. To jest genialne!



Gra niedługo ma pojawić się na konsolach, ten pracowity autor nadal ulepsza swoje dziecie. Tej gry się już praktycznie nie da ulepszyć, jest ona jedną z najlepiej dopracowanych gier tego typu, jeśli nie najlepszą. Można się nieźle zrelaksować, nie nudząc się przy okazji!

Dziękuję za przeczytanie mojego artykułu i zapraszam do prac innych użytkowników!