Recenzja gry War Thunder

W tym artykule zamierzam ocenić pod każdym względem grę War Thunder. Zapraszam do czytania.

War Thunder to gra, w której musimy razem z drużyną walczyć z przeciwnikami. Można tu toczyć bitwy czołgami, samolotami, okrętami oraz śmigłowcami.

Jeśli pobierzemy pełnego klienta to gra jest naprawdę szczegółowa, a czołgi są odwzorowane 1:1. Lobby także ładnie wygląda. Animacje są zrobione perfekcyjnie. obiekty na mapach są naprawdę dopracowane, ale jednak gdy przykładowo wjedziemy czołgiem w bambusa, to on może dziwnie wywrócić się na nasz czołg i przenikać przez wieżyczkę. Animacje wybuchania i ogólnie ognia są według mnie najbardziej realistyczne w całej grze.Dużym atutem tej gry są samouczki, którym w grze jest kilka. W przypadku czołgów mamy dwa tutoriale, a u samolotów i statków mamy po jednym tutorialu na każdy typ jednostki. W tutorialach bez problemu jest wszystko jasno wytłumaczone. Pokazane jest to często na filmach, gdzie pokazuje się jak nie wolno robić. Jedynym minusem jest brak tutorialów, dzięki którym moglibyśmy poznawać dobre miejscówki na mapach.~wszystkie gameplay'e są oceniane pod względem bitew zręcznościowychGra czołgami jest naprawdę wygodna. Nie trzeba tu mieć jakichkolwiek trudniejszych umiejętności. Najbardziej potrzebne jest tu logiczne myślenie i minimalna wiedza na temat czołgów danej nacji, np. miejsce położenia silnika. Celownik zmienia swój kolor, gdy najedziemy na przeciwnika. Jest to duże ułatwienie. W dodatku jeśli nasz kierowca zostanie trafiony i nie będzie w stanie prowadzić, to nasi sojusznicy mogą podczepić linkę holowniczą i przeciągnąć nas w bezpieczne miejsce. Jeśli uda się zadać obrażenia przeciwnikowi to w prawym górnym rogu ekranu wyświetla się animacja, na której są dokładnie przedstawione szkody wyrządzone wrogowi.Samoloty wymagają nieco większego skupienia podczas gry. Tutaj dosłownie z każdej strony może nas ktoś zaatakować, bo nawet z dołu czy z góry może nadlecieć samolot. Aby przetrwać lepiej jest znać kilka manewrów, aby uciec wrogom. Sterowanie samolotem jest podobne jak w czołgach tylko, że nie obracamy wieżyczki, ale tam gdzie wskażemy to nasz samolot będzie leciał. Ułatwieniem do strzelania w wrogie jednostki jest specjalne kółko, które pokazuje gdzie powinniśmy strzelać, aby zadać obrażenia.Jeśli gramy większymi statkami to pod względem poruszania się, gra jest nudna. Tak właściwie to w takim przypadku stoimy w miejscówce, gdzie możemy uszkadzać mniejsze statki i w nie strzelamy. W przypadku mniejszych statków gra jest nieco żywsza. Są one całkiem szybkie i muszą się poruszać, aby nie zostać zniszczonym przez większe statki.Serwery w tej grze są bardzo dobre. Jeszcze nie spotkałem się z ścinami. Gra jest płynna.W grze są realistyczne i w większości indywidualne dźwięki dla każdego czołga. Można usłyszeć jeśli w coś uderzymy. W lobby także gra przyjemna muzyka.Oceniam całą grę 9/10. Obniżyłem o jeden punkt przez monotonne gry większymi statkami oraz przenikające obiekty przez wieżyczkę.