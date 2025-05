Recenzja gry Fortnite

W tym artykule zamierzam przedstawić Wam moją opinię na temat gry Fortnite. Zapraszam do czytania.

Fortnite jest grą, w której mamy do wyboru kilka trybów. W głównym trybie, czyli battle royale, musimy walczyć z 99 innymi graczami i sami lub razem z swoją drużyną wygrać. Jest też tryb ratowania świata, w który musimy walczyć z innymi istotami, aby jak nazwa wskazuje - uratować świat. Oprócz tego jest też wiele kreacji stworzonych przez użytkowników.Grafika jak na taką grę jest oszałamiająca. Zwłaszcza, że mapa do najnowszego rozdziału została zrobiona w Unreal Engine 5. Gra jest naprawdę ładna i grywalna nawet na najmniejszych ustawieniach graficznych. Ważne jest też to, że Fortnite nie "zjada" nam fps'ów. Jedyne co mógłbym zarzucić grafice to to, że w obiektach z dużą ilością szczegółów, jak np. drzewo, nie jesteśmy w stanie podejść całkiem blisko do drzewa i dotknąć liści, bo zostaniemy zatrzymani przez niewidzialną barierę.Niestety po dołączeniu do gry nie ma żadnego samouczka. Jedyne co mogłoby nas nauczyć gry to kreacje twórców. Oczywiście na początku gry dobierani są do nas gracze na naszym poziomie, więc teorytycznie możemy się uczyć grając.Zanim zacznę recenzować to opiszę mniej więcej jak wygląda gra:Zaczynamy grę w lobby, gdzie czekamy na dołączenie pełnych 100 graczy. Następnie przenosimy się do latającego autobusu i klikając spację możemy z niego wyskoczyć na mapę. Następnie lądujemy na wyspie i musimy szukać przedmiotów. Musimy o nie walczyć z innymi graczami, którze wylądowali w tym samym miejscu. Cały czas strefa się pomniejsza i w końcu cała mapa będzie w burzy. Zazwyczaj rzadko do tego dochodzi, bo gracze wcześniej się eliminują.Gra jest jak najbardziej przyjemna. W Fortnite jest bardzo duży wybór broni, pojazdów oraz miejsc, w których można wylądować. Jeśli ma się dobry sprzęt to gra wcale się nie zacina. Na słabszych sprzętach gra może się zacinać przy szybszym obracaniu postaci, np. podczas walki z bliska.Jest to kolejny tryb, która w głównej mierze polega na odkrywaniu nowych terenów i walczeniu z potworami. Niestety gra od dawna nie jest ulepszana co obniża ocenę całej gry.Gracze mogą tworzyć własne mapy w trybie kreatywnym. Prawie nic ich nie ogranicza podczas budowania. Najbardziej popularnymi dziełami graczy są deathrun'y oraz PvP. Na mapach użytkowników można grać zarówno samemu, jak i z przyjaciółmi lub innymi graczami.Każda broń oraz pojazd ma charakterystyczny dla siebie dźwięk. Inne odgłosy słyszymy także podczas chodzenia lub jeżdżenia na różnych rodzajach podłoża. W lobby można usłyszeć przyjemną muzykę.W grze jest także opcja rozmawiania z innymi graczami. Można to zrobić będąc z kimś w lobby lub grając z tą osobą.Końcowa ocena gry to 8/10. Niestety jest ta ocena zaniżona przez dawno nie wspierany tryb ratowania świata. Jednak jeśli miałbym oceniać jedynie tryb battle royale to miałby 10/10.