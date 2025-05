( 11 ratings)

Recenzja - Terraria czyli otwarty sandbox z wieloma możliwościami

Pewnie nie którzy pomyślą "Terraria, ta podróbka minecraft'a?" O tuż nie. Terraria jest o wiele bardziej rozbudowana niż minecraft i cały czas wspierana. Z każdą aktualizacją przychodzą nowe bloki i przedmioty, a samych przedmiotów w grze jest bardzo dużo więc nie ma mowy o tym, że nie będzie mieli co robić grając w tą grę, a ponad to bossów w całej grze jest ok. 20 z czego 7 jest na trybie pre-hardmode. Czym jest tryb hardmode i pre-hardmode? Hardmode to prawdziwa rozgrywka terrari, ponieważ tryb pre-hardmode tylko przystosowuje gracza do późniejszych, o wiele trudniejszych walk z innymi przeciwnikami, "ale jak aktywować ten tryb hardmode?" pewnie się spytacie, a o tuż wystarczy zabić parę bossów początkowych: Oko cthulhu(ang. Eye of cthulhu) , Pożeracza światów(ang. eater of worlds)/mózg cthulhu(ang. Brain of cthulhu) i szkieletrona(ang. skeletron) , a następnie Ścianę mięcha(ang. wall of flesh) który jest najtrudniejszym pre-hardmode'owym bossem, posiada 8.000 życia. A w samym hardmodzie bossy posiadają nawet po paredziesiąt tysięcy życia. A teraz taka ciekawostka, w uniwersum terrari występują dwa biomy zła, zepsucie(ang. corrupt) i szkarłat(ang. crimson) biomy można wybrać jak się tworzy świat. oba biomy są do siebie podobne różnią się tym, że ich rozpadliny(jaskinie na tych biomach) są troche inne, bossem i kolorem (zepsucie - fioletowy kolor, szkarłat - czerwony kolor) i mobami. A teraz opowiedzmy sobie trochę o przedmiotach z tej gry. Gra posiada różne akcesoria dla gracza które ja nazywam artefaktami, weżmy np.: butelka z zamiecią, Butelka z chmurką i tarczę ankh. Butelka z zamiecią i butelka z chmurką pozwala nam na podwójny skok, a można je znaleźć w jaskiniach w opuszczonych strukturach. Tarcza ankh chroni nas przed wieloma róźnymi debuffami, można ją stworzyć, ale jest bardzo trudna do stworzenia, ponieważ przedmioty potrzebne do stworzenia ich są dosyć rzadkie co powoduje, że tarcza jest najtrudniejszą do zdobycia tarczą i w ogóle zdobyć ją można tylko w hardmodzie.