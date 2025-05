Ratel 90 - War Thunder

Ratel 90 to brytyjski opancerzony wóz bojowy, który został wprowadzony w połowie lat 70-tych. Został zaprojektowany do zapewnienia szybkiego i mobilnego wsparcia ogniowego dla jednostek piechoty i od tego czasu służył w kilku konfliktach, w tym w wojnie w Zatoce Perskiej i wojnach bałkańskich. W War Thunder, Ratel 90 jest popularnym wyborem wśród graczy, którzy lubią szybkie i zwinne czołgi. W tym artykule przyjrzymy się bliżej Ratelowi 90 i zbadamy jego historię, projekt, uzbrojenie i osiągi w grze.

Historia

Ratel 90 został opracowany w latach 70. przez Reumech OMC, południowoafrykańską firmę, która produkowała również inne opancerzone wozy bojowe, takie jak Rooikat i Buffel. Seria pojazdów Ratel została nazwana na cześć afrykańskiego borsuka miodowego, który jest znany ze swojej dzikości i zwinności. Ratel 90 został zaprojektowany specjalnie do zapewnienia bezpośredniego wsparcia ogniowego dla jednostek piechoty zmechanizowanej i był wyposażony w potężne działo 90 mm, które mogło atakować zarówno cele opancerzone jak i miękkie. Ratel 90 służył w kilku konfliktach, w tym w południowoafrykańskiej wojnie granicznej i wojnie domowej w Angoli, gdzie był bardzo skuteczny w walce z siłami wroga. W latach 90. Ratel 90 został wycofany ze służby w RPA, ale później został sprzedany do kilku innych krajów, w tym do Wielkiej Brytanii.





Specyfikacja Techniczna

Ratel 90 miał trzyosobową załogę, w tym kierowcę, dowódcę i strzelca. Napędzany był 10-cylindrowym turbodoładowanym silnikiem Diesla, który zapewniał prędkość maksymalną 104 km/h i zasięg do 1000 km. Ratel 90 miał masę bojową 19,5 tony i był chroniony przez stalowy pancerz, który wytrzymywał ostrzał z broni strzeleckiej i odłamki pocisków. Pojazd był również wyposażony w system ochrony NBC (nuklearnej, biologicznej i chemicznej) oraz wyrzutnie granatów dymnych do samoobrony.



Głównym uzbrojeniem Ratela 90 była 90-milimetrowa armata GT3, która była zdolna do strzelania różnymi rodzajami amunicji, w tym wysokowybuchowymi pociskami przeciwpancernymi (HEAT) i przeciwpancernymi pociskami ze stabilizowaną płetwą odrzutu (APFSDS). Działo miało maksymalny efektywny zasięg 2000 metrów i było stabilizowane, aby umożliwić strzelanie w ruchu. Oprócz głównego działa, Ratel 90 był również uzbrojony w współosiowy karabin maszynowy 7,62 mm oraz przeciwlotniczy karabin maszynowy 7,62 mm zamontowany na kopule dowódcy.



Ratel 90 posiadał zaawansowany system kierowania ogniem, w skład którego wchodził dalmierz laserowy, komputer balistyczny oraz termowizyjny system celowania. Pojazd miał hydrauliczny system zawieszenia, który można było regulować, aby zapewnić różne poziomy prześwitu w zależności od terenu. Ratel 90 miał również głębokość fordowania 1,2 metra i mógł pokonywać pionowe przeszkody o wysokości do 0,8 metra.





W Grze

Ratel 90 w War Thunder ma battle rating 6.0 i jest sklasyfikowany jako lekki czołg w drzewku brytyjskich sił lądowych. Posiada trzyosobową załogę, w tym kierowcę, strzelca i dowódcę. Napędzany jest 10-cylindrowym turbodoładowanym silnikiem Diesla, który zapewnia prędkość maksymalną 95 km/h i prędkość wsteczną 20 km/h. Pojazd ma masę 18,4 tony i jest chroniony przez stalowy pancerz o grubości od 6 mm do 50 mm.



Głównym uzbrojeniem Ratela 90 w War Thunder jest 90-milimetrowe działo GT-3, które jest zdolne do wystrzeliwania różnych rodzajów amunicji, w tym wysokowybuchowych pocisków przeciwpancernych (HEAT) i pancernych pocisków typu fin-stabilized discarding sabot (APFSDS). Czas przeładowania armaty wynosi 10 sekund, a maksymalny skuteczny zasięg 2000 metrów. Oprócz głównego działa, Ratel 90 jest również uzbrojony w współosiowy karabin maszynowy 7,62 mm oraz przeciwlotniczy karabin maszynowy 7,62 mm zamontowany na kopule dowódcy.



Ratel 90 w War Thunder posiada zaawansowany system kontroli ognia, który obejmuje dalmierz laserowy, komputer balistyczny i system termowizyjny do celowania. Posiada również hydrauliczny system zawieszenia, który można regulować, aby zapewnić różne poziomy prześwitu, w zależności od terenu. Pojazd ma głębokość brodów 1,2 metra i może pokonywać pionowe przeszkody o wysokości do 0,8 metra. Dzięki swojej szybkości i zabójczemu uzbrojeniu, Ratel 90 w War Thunder jest konkurencyjnym wyborem dla graczy, którzy chcą mieć szybki i zwrotny lekki czołg o dużej sile ognia.





Podsumowanie

Ratel 90 w grze War Thunder to lekki czołg w drzewku brytyjskich sił lądowych z oceną bojową 6,0. Napędzany jest 10-cylindrowym turbodoładowanym silnikiem Diesla, a jego prędkość maksymalna wynosi 95 km/h. Pojazd waży 18,4 tony i jest chroniony przez stalowy pancerz o grubości od 6 mm do 50 mm. Jego głównym uzbrojeniem jest 90-milimetrowa armata GT-3 o czasie przeładowania 10 sekund i maksymalnym skutecznym zasięgu 2000 metrów. Posiada również współosiowy karabin maszynowy i przeciwlotniczy karabin maszynowy. Ratel 90 posiada zaawansowany system kontroli ognia, hydrauliczny system zawieszenia i może brodować na głębokości do 1,2 metra. Dzięki swojej szybkości i zabójczemu uzbrojeniu jest popularnym wyborem dla graczy, którzy chcą mieć szybki i zwrotny czołg lekki o dużej sile ognia.