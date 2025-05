Przygodówka Mojanga, czyli Minecraft Dungeons

Wstęp

Witajcie! Niedawno Mojang na rynek gier wprowadził nową przygodówkę pod tytułem Minecraft Dungeons. Jak sama nazwa mówi tytuł ten ma powiązanie z Minecraftem. Tym razem ma ona swoje upodobnienie do gry z serii Diablo. Czy produkcja Mojanga będzie tak udana jak przygodówka Blizzarda Entertainmenta pt. Diablo?

Wątek fabularny

W wiosce osadników, bardzo dobrze znanej nam z Minecrafta. Urodził się w niej mały osadnik. Bardzo się wyróżniał na tle pozostałych. Mieszkańcy wytykali go palcami, a następnie wygnali z miasta. Zezłoszczony były mieszkaniec wioski błąka się po świecie, do momentu aż znalazł opuszczoną świątynię. Wziął z niej świecący przedmiot przypominający berło. Od tamtego momentu stał się władcą niszczycieli wiosek potocznie nazywanych Pillagerów. Właśnie osadnicy poszukują bohatera do obrony wioski. Nadarza się okazja, której nie możemy zmarnować! Naszym celem jest pokonanie złowrogich istot wraz z ich królem. Czeka na nas niesamowita walka, pełna emocji oraz co ważne przygód!

Grafika

Według mnie grafika oraz różne efekty wizualne walki są bardzo dobrze dopracowane. Twórcy starali się dopracować nawet najmniejsze detale. Nasi przeciwnicy jak i przyjaciele też są dokładnie odwzorowani. Najbardziej w Minecraft Dungeons podobają mi się miejsca akcji, po różnorakie bagna, aż po pustynie, kopalnie. W tym aspekcie produkcja Mojanga zalicza wielki plus. Warto też pamiętać o dużej ilości przeciwników, których nie ma w normalnej grze, dodaje to urozmaicenie rozgrywki nowościami.

Sterowanie

W moim przekonaniu obsługa jest bardzo prosta oraz łatwa w obsłudze. Udało mi się ją opanować w bardzo krótkim odstępie czasu. Pod tym względem grze nie mam również nic do zarzucenia. Wyjątkiem może być gra na komputerze, ponieważ trzeba klikać na klawiaturze bądź myszce dużo przycisków naraz. Ja takich problemów nie doświadczam, ponieważ dowodzę moim bohaterem na konsoli PS4.

Stosunek ceny do jakości

Cena gry wynosi około 125zł. Mi się bardzo podobają wszystkie jej aspekty, więc dla mnie nie są to zmarnowane pieniądze. Tym bardziej, że w grze nie jesteśmy sami, czyli gramy singleplayer, ale również multiplayer. Za taką piękną grafikę Minecraftową również warto wydać te 125zł.

Podsumowanie

Podsumowując temat Minecrafta Dungeons jest to gra warta niemałej uwagi. Fakt ten popiera grafika na wysokim poziomie oraz bardzo dobrze rozbudowana fabuła. Kolejną zaletą jest powszechna dostępność w sklepach elektronicznych. Dla niektórych użytkowników wadą produkcji Mojanga może być sterowanie oraz cena. Chociaż dla prawdziwych wyjadaczy gier przygodowych to nie żaden kłopot! Moje ostateczne oceny to: