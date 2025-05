Polskie drużyny w CS:GO. Dlaczego warto je znać?

W tym artykule postaram się przedstawić Wam polskie drużyny w CS:GO. Mam nadzieję, że po przeczytaniu Twoja wiedza na ich temat znacznie się pogłębi. Do dzieła!

Zaczniemy od drużyn, które osiągnęły najmniej i będziemy stopniowo przechodzić wyżej. W zestawienu przedstawię siedem zespołów.



7. Ten numer przypada drużynie PompaTeam, w której skład wchodzą







-Dawid "lunAtic" Cieśla,

-Kacper "darko" Ściera,

-Konrad "koyot" Hadała,

-Patryk "ponczek" Wites,

-Arek "Vegi" Nawojski,

-Trener: Maciej "Tokar" Tokarzewski.



Z większych osiągnięć drużyny sponsorowanej przez np. Isamu wymienimy:

-1 miejsce w turnieju 30 Days To Pro, (15,000zł)

-5 miejsce w Polskiej Lidze Esportowej (6,000zł)

-2 miejsce w Sezonie 13 CEVO - Europejskiej Głównej Dywizji ($2,500).



6. Izako Boars, skład:







-Kamil "kamil" Kamiński,

-Mateusz "matty" Kołodziejczyk,

-Dawid "xype" Lach,

-Piotr "Nawrot" Nawrocki,

-Mateusz "Morfan" Świętochowski,



Do większych osiągnieć organizacji sponsorowanej przez Izaka, popularnego polskiego streamera i komentatora zaliczymy:

-2 miejsce na Let's Play Częstochowa 2017 (3,000zł),

-3/4 miejsce w etapie grupowym ESL Polish Championship 2017 (5000zł),

-2 miejsce na GOOD GAME PACTit CHALLENGE (1000zł),

-2 miejsce na GameON 2017 Kielce (6000zł),

-1 miejsce na Lordi's Game Cup ($2500),

-2 miejsce na MSI Challenge! (2000zł),

-2 miejsce na CSBETGO CUP 1 (2000zł),

-2 miejsce na NVIDIA CS:GO Challenge 2017 ($500),

-2 miejsce na Stream.me Gauntlet CIS vs EU 12 ($500),

-5/6 miejsce w etapie grupowym ESL Polish Championship Summer 2017 (15000zł),

-7 miejsce w Polskiej Lidze Esportowej (4800zł),

-1 miejsce na Winner Of The Future ($2500).



5.Kolejną drużyną będzie Venatores, skład:





-Karol "tecek" Kapczyński,

-Michał "SOON" Wójcicki,

-Krzysztof "stark" Lewandrowski,

-Krzysztof "Goofy" Górski,

-Konrad "EXUS" Jeńczeń,

-Trener: Adrian "IMD" Pieper.



Największe osięgnięcia:

-3 miejsce na ESL Polish Championship 2016 (5000zł),

-1 miejsce na SKYLLA - Październik 2016 ($1500),

-1 miejsce na Gauntlet: Fight for the Crown 47 ($500),

-1 miejsce na GameON 2017 Kielce (10000zł),

-8 miejsce w Polskiej Lidze Esportowej sezon 1 (1200zł),

-1 miejsce na MSI Challenge! (6000zł),

-3 miejsce na CSBETGO Cup 1 ($750),

-3/4 miejsce w Pucharze Polski Cybersport Sezon 2 (3000zł),

-2 miejsce w Polskiej Lidze Esportowej sezon 2 (23600zł).



4. Drużyna pod tym numerem jest już rozpoznawalna na scenie między narodowej. Przedstawiam Pride Gaming:







-Piotr "morelz" Taterka,

-Paweł "reatz" Jańczak,

-Jacek "MINISE" Jeziak,

-Maciej "Luz" Bugaj,

-Tomasz "ToM223" Richter,

-Trener: Michał "MHL" Engel.



Do największych sukcesów Pride zaliczamy:

-1 miejsce na Let's Play Częstochowa 2016 (7000zł),

-2 miejsce na X-kom Clash (10000zł),

-2 miejsce na NVIDIA Challenge CS:GO (3000zł),

-2 miejsce na CS:GO Champions League Season 4 ($1500),

-3 miejsce na BlasterX INETKOX League ($2000),

-1 miejsce na QuickShot Arena 21($1000),

-1 miejsce na QuickShot Arena 22($1000),

-3 miejsce na Fantasy Expo Challenge Sezon 3 (2000zł),

-2 miejsce na Good Game e-Sport Challenge (5000zł),

-1 miejsce na CSCenter League (40000zł),

-1 miejsce na ESEA Season 23: Otwarta dywizja - Europa ($1500),

-1 miejsce na Pucharze Polski Cybersport (12000zł),

-1 miejsce na ESEA Season 24: Główna dywizja - Europa ($2550),

-2 miejsce na ESL Polish Championship (20000zł),

-1 miejsce na CS:GO by Ptak Warsaw Expo & CFX (10000zł),

-1 miejsce na GOOD GAME PACTit CHALLENGE (7000zł),

-1 miejsce w Polskiej Lidze Esportowej Sezon 1 (50800zł),

-2 miejsce w etapie grupowym ESL Polish Championship Summer 2017 (15000zł),

-1 miejsce w Pucharze Polski Cybersport (12000zł),

-5/8 miejsce w Hellcase Cup 6 ($3100),

-4 miejsce w Polskiej Lidze Esportowej Sezon 2 (11200zł).



3. Na najniższym stopniu podium zobaczymy drużynę Team Kinguin, która niestety 6 dni temu przestała być drużyną złożoną tylko z polaków. Skład:







-Mikołaj "mouz" Karolewski,

-Michał "MICHU" Muller,

-Karol "rallen" Radowicz,

-Ricardo "fox" Pacheco,

-Christopher "MUTiRiS" Fernandes.



Do największych osiągnięć należą:

-3/4 miejsce na X-kom CLASH (2500zł),

-1 miejsce na NVIDIA Challenge CS:GO (5000zł),

-1 miejsce na BlasterX INETKOX League ($8000),

-1 miejsce na Fantasy Expo Challenge Sezon 3 (35000zł),

-1 miejsce na Kinguin for Charity with PayPal ($3000),

-1 miejsce na ESL Polish Championship (15000zł),

-4 miejsce na World Electronic Sports Games - EU Finals ($6000),

-2 miejsce na Acer Predator Masters Sezon 3 ($12500),

-3/4 miejsce na DreamHack Winter 2016 ($10000),

-3/4 miejsce na ESEA Sezon 23: Global Premier Challenge ($5000),

-2 miejsce na WESG 2016 ($400000)

-1 miejsce na ESL Polish Championship 2017 (40000zł),

-14 miejsce na ESL Pro League EU ($4000),

-3/4 miejsce na GeForce CUP 2017 ($4000),

-3 miejsce w Polskiej Lidze Esportowej Sezon 1 (51200zł),

-5/6 miejsce na DreamHack Montreal 2017 ($3000),

-1 miejsce na ESL Polish Championship Summer 2017 (30000zł),

-3/4 miejsce na ESEA Sezon 25: Global Challenge ($5000),

-1 miejsce na ESL Clash of Nations ($5000),

-2 miejsce na FCDB Cup 2017 ($10000),

-3/4 miejsce na WEGL 2017: Super Fight Invitational (₩7,500,000),

-1 miejsce w Polskiej Lidze Esportowej Sezon 2 (54400zł)



2. Na drugiej pozycji drużyna AGO Gaming! Skład:







-Dominik "GruBy" Świderski,

-Damian "Furlan" Kisłowski,

-Tomasz "phr" Wójcik,

-Michał "snatchie" Rudzki,

-Mateusz "TOAO" Zawistowski,

-Trener: Mikołaj "miNirox" Michałków.

Tylko te bardzo ważne osiągnięcia:

-2 miejsce w Polskiej Lidze Esportowej Sezon 1 (21800zł),

-1 miejsce w etapie grupowym ESL Polish Championship (15000zł),

-2 miejsce na ESL Polish Championship Summer 2017 (15000zł),

-2 miejsce na China Top 2017 (¥150,000),

-1 miejsce na Nations Elite Esports Cup (€7,500),

-3 miejsce w Polskiej Lidze Esportowej Sezon 2 (16400zł),

-1 miejsce w ESEA Sezon 26: Global Challenge ($18000).







1. Na pierwszym miejscu oczywiście, Virtus.pro. Skład złotej piątki:







-Wiktor "TaZ" Wojtas,

-Paweł "byali" Bieliński,

-Filip "Neo" Kubski,

-Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski,

-Janusz "Snax" Pogorzelski,

-Trener: Jakub "kuben" Gurczyński.

Ta drużyna posiada ogromną liczbę osiągnieć, a więc najważniejsze z najważniejszych:

-1 miejsce na ESL Major Series One: Katowice ($100000),

-1 miejsce na FACEIT Spring League 2014 ($10000),

-3 miejsce na ESEA Global Finals Season 16 ($4500),

-1 miejsce na GFINITY G3 ($20000),

-3 miejsce na FACEIT League - Season 2 ($5000),

-3 miejsce na ESWC 2014 ($10000),

-3 miejsce na DreamHack Winter 2014 ($22000),

-3 miejsce na ESL One Katowice 2015 ($22000),

-3 miejsce na GFINITY Spring Masters 1 ($7000),

-1 miejsce na ESEA Global Finals Season 18 ($70000),

-1 miejsce na CEVO Season 7: Professional ($30000),

-1 miejsce na ESL ESEA Pro League Invitational ($100000),

-1 miejsce na Crown Counter Strike Invitational ($35000),

-1 miejsce na CEVO Season 8: Professional ($40000),

-3 miejsce na DreamHack Open Winter 2015 ($25000),

-1 miejsce na StarLadder i-League Invitational ($50000),

-3 miejsce na ESL One: Cologne 2016 ($70000),

-1 miejsce na ELeague Season 1 ($400000),

-1 miejsce na DreamHack Bucharest ($50000),

-2 miejsce na ESL One: New York 2016 ($50000),

-2 miejsce na EPICENTER 2016 ($100000),

-3 miejsce na WESG 2016 ($200000),

-3 miejsce na PGL Major Kraków ($70000),

-2 miejsce na EPICENTER 2017 ($100000).









To już koniec opisu drużyn, mam nadzieję że choć troszkę przekonałem Was co do nich, ich osiągnięcia są naprawdę imponujące!