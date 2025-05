Początki w grze Terraria

Terraria to gra o ogromnej zawartości, jednak początki w niej nie są tak łatwe i wielu doświadczonych graczy uważa, że etap ten jest jednym z trudniejszych. I dlatego wielu początkujących ma problem z wejściem w rytm rozgrywki. Artykuł ten jest przeznaczony głównie dla nowicjuszy ale jeśli już miałeś jakąś większą styczność z tą grą może znajdziecie coś ciekowego, bo raz na jakiś czas może napiszę jakąś ciekawską z tej gry albo coś podobnego.



Zapraszam!

Utwórzcie postać i świat. Świat polecam średni i na trybie expert. Nowi gracze pewnie wybrali by poziom normal, ale według mnie jest to bez sensu, choć przeciwnicy i bossowie będą dużo silniejsi to zdobędziemy z bossów dużo ciekawsze nagrody i dzięki temu jest jeszcze ciekawiej.

Master też można wybrać ale on jest akurat naprawdę ciężki, a daje niewiele relikwie z bossów i nowe pety i mounty. Po wejściu na świat polecam eksplorować powierzchnię pierwszego dnia kiedy możemy, bo w nocy będzie to dużo trudniejsze.Teraz trochę o biomach jeśli spotkamy pustynię możemy zebrać kaktusy tam rosnące i zrobić z nich początkowe wyposażenie. Polecam wykonać miecz i wszystkie części zbroi. Jeśli będziemy mieć też trochę szczęścia możemy zauważyć cegły z piaskowca. Jeśli zauważymy je należy wkopać się do środka aż dotrzemy do krętego tunelu. Kiedy zejdziemy nim odpowiednio daleko spotkamy pokój ze sztandarami, dzbanami i skrzynię pośrodku. W niej poza kilkoma ''zapychaczami'' spotkamy główny przedmiot. Nim może być strój faraona, który służy do wyglądu i pod innymi względami jest bezużyteczny. Możemy natrafić też na latający dywan, który służy jako akcesorium i jest świetny na początki. Można szybciej podróżować bądź omijać dziury w ziemi. Trzecią możliwą rzeczą jest burza piaskowa w butelce to też akcesorium i jest bardzo przydatna na początek.Jeśli spotkacie drewniane skrzynie na powierzchni otwierajcie je plądrujcie wszystko po czym wykopcie je kilofem.Kiedy nastanie noc zejdźcie do jaskiń. Tam możecie natrafić na kryształy o kształcie serca. Na nie też użyjcie kilofu i zażyjcie, gdyż dają one dwadzieścia dodatkowych punktów życia.Zbierajcie też rudy z wyjątkiem miedzi lub cyny, ponieważ wyposażenie z nich ma bardzo słabe statystyki. Złote skrzynie otwierajcie i plądrujcie tam znajdziecie wiele użytecznych przedmiotów, takich jak opaska regenerująca, super szybkie buty czy chmura w butelce.Jeszcze kilka wskazówek. Jeśli po prawej lub lewej stronie mapy znaleźliście duży niebiski, różowy lub zielony budynek, jest to Dungeon. Nie schodźcie do jego podziemi bo zostaniecie zgładzeni przez Dungeon Guardiana. Skoro wiecie gdzie jest Dungeon to wiecie też, że po drugiej stronie świata jest dżungla. Biom zimowy jest po tej samej stronie co Dungeon.Jeśli w podziemiach spotkasz biom świecących grzybów, poszukaj tam trochę a znajdziesz mnóstwo Life Crystali i skrzyń.Na spawnie i różnych biomach z wyjątkiem zepsucia buduj na start po dwa domki mieszkalne ze ścianami, oświetleniem drzwiami bądź platformą stołem i krzesłem. Przydadzą się później do zrobienia sieci teleportów.