Pbil m/40 - War Thunder

Pbil m/40 to szwedzki niszczyciel czołgów występujący w popularnej grze wieloosobowej War Thunder. Stworzony podczas II wojny światowej, Pbil m/40 został zaprojektowany, by zapewnić szwedzkim siłom zbrojnym mobilną i silnie uzbrojoną platformę, zdolną do atakowania czołgów wroga z dużych odległości. Pomimo wyprodukowania zaledwie kilku sztuk, Pbil m/40 zyskał reputację groźnego przeciwnika na polu walki, dzięki potężnemu działku 75mm i doskonałej mobilności. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii, konstrukcji i osiągom tego imponującego pojazdu.

Historia

Pbil m/40 został opracowany przez szwedzką firmę AB Landsverk podczas II wojny światowej. Szwedzkie wojsko uznało, że potrzebny jest niszczyciel czołgów, aby przeciwdziałać rosnącemu zagrożeniu ze strony wrogich czołgów, a AB Landsverk otrzymał zadanie zaprojektowania odpowiedniego pojazdu. Powstała konstrukcja oparta na podwoziu lekkiego czołgu Landsverk L-60, z nową nadbudową i potężnym działem 75 mm. Wybuch wojny w Europie sprawił jednak, że produkcja Pbila m/40 była mocno ograniczona - do końca wojny wyprodukowano zaledwie 10 pojazdów. Pomimo ograniczonej produkcji, Pbil m/40 służył w armii szwedzkiej do lat 50-tych, a kilka egzemplarzy zachowało się w muzeach na całym świecie.





Specyfikacja Techniczna

Pbil m/40 był niszczycielem czołgów opartym na podwoziu czołgu lekkiego Landsverk L-60. Napędzał go 6-cylindrowy silnik Scania-Vabis L-603 o mocy 150 KM, co dawało mu prędkość maksymalną 40 km/h i zasięg około 200 km. Pojazd miał długość 5,85 metra, szerokość 2,17 metra i wysokość 2,46 metra. Posiadał czteroosobową załogę, składającą się z kierowcy, dowódcy, strzelca i ładowniczego. Pbil m/40 był uzbrojony w działo 75 mm kanon m/40 L/34, które miało maksymalny zasięg około 10 km i było w stanie przebić do 90 mm pancerza na 1000 metrów. Działo było zamontowane w pełni trawersowanej wieżyczce, która mogła obracać się o 360 stopni. Pbil m/40 miał przedni pancerz o grubości 20 mm, który zapewniał ograniczoną ochronę przed ogniem broni strzeleckiej i odłamkami.





W Grze

W grze Pbil m/40 jest sklasyfikowany jako niszczyciel czołgów i jest dostępny jako część drzewka szwedzkich sił lądowych. Posiada on ocenę bojową 2,7, co plasuje go we wczesnej fazie progresji w grze. Pod względem rozgrywki, Pbil m/40 jest mobilnym i dobrze uzbrojonym pojazdem, który może podjąć większość napotkanych przeciwników. Jego 75mm działo jest w stanie przebić pancerz większości wrogich czołgów, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć, a jego dobra mobilność pozwala mu na manewrowanie wolniejszymi przeciwnikami. Jednak jego ochrona przeciwpancerna jest ograniczona, więc gracze muszą korzystać z osłony i ukrycia, aby utrzymać się przy życiu. Ogólnie rzecz biorąc, Pbil m/40 jest mocnym dodatkiem do każdej szwedzkiej linii czołgów w grze.







Podsumowanie

