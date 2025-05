Paralives nową konkurencją dla Simsów!?

Wszyscy znamy kultową edycję gier The Sims, a w szczególności The Sims 4, jednak nie każdy może ją lubić. Zwłaszcza, że ostatnio nie do końca cieszy się dobrą opinią wśród graczy. Niedawno na jednej z simowych stron zobaczyłam post o grze Paralives, która może być konkurencją dla The Sims 4. Czy tak będzie to nie wiem, ale na pewno trzymam za nich kciuki. Przedstawię Wam w tym artykule kilka informacji o tej grze. Życzę miłego czytania:)

Na początku zacznę może od grafiki, ponieważ to jest jak dla mnie jedyny minus tej gry. Nie jest ona porywająca, na pewno simsy mają lepszą i jak dla mnie to może troszkę odepchnąć w przyszłości graczy od zakupu tej gry. Niestety interfejsu nie widziałam i nie mogę nic o nim na chwilę obecną powiedzieć, ponieważ nie był widoczny na żadnym z trailerów.





Jeżeli chodzi o rozgrywkę to ma ona dawać możliwość graczom na sterowanie swoją postacią, budowanie domów i wiele więcej. Sam tryb budowania ma bardzo dużo możliwości, ponieważ dochodzą ściany, które można zaokrąglić lub ustawić pod dowolnym kątem. Okna możemy dostosowywać na dowolną długość i szerokość, a w dodatku postawić w dowolnym miejscu tak samo będzie również z zasłonami. Twórca pisał, że nie chce ograniczać graczy do siatki tak jak jest to w The Sims 4, tylko chce im dać większą swobodę. Jak dla mnie jest to jak najbardziej w porządku i daje nieograniczone możliwości, ponieważ biorąc pod uwagę twórczość graczy to mogą tam powstać niesamowite budowle. Jeszcze bardzo ważna rzeczą jest to, że działki i dom będziemy mogli stawiać w DOWOLNYM miejscu bez żadnego ograniczenia. Nie ważne czy będzie to teren pochyły, krzywy, czy jeszcze jakiś inny. Jak najbardziej za to plus, ponieważ nie jest to ograniczające w żaden sposób.

Największym plusem jest to, że twórca zapowiedział, że pory roku i zwierzaki pojawią się już w podstawowej wersji gry. Ta wiadomość bardzo mnie ucieszyła, ponieważ gracze nie będą musieli czekać rok lub dwa na to aż zostanie wydany dodatek, tylko od razu będą mieli wszystko gotowe, a co najważniejsze nie będą musieli za to dodatkowo płacić.







Miłą rzeczą ze strony twórcy jest to, że pozwala osobom interesującym się jego grą decydować o niektórych rzeczach. Przykładowo ostatnio na Polskim fanpage’u Paralives na Facebook’u znalazłam ankietę, w której twórca zastanawiał się jak nazwać postacie w grze. Bardzo mi się to spodobało, ponieważ interesuje go to co mają do powiedzenia fani i bierze pod uwagę ich opinię.

Jeżeli chodzi o cały świat, w którym mielibyśmy żyć to według twórcy ma być on otwarty, pełny sklepów, parków, miejsc pracy i innych ciekawych miejsc, do których będziemy mogli zajrzeć i spotkać ludzi. Ciekawi mnie, tylko czy będzie jeden świat lub miasto, czy może więcej. Fajnie gdy by było więcej miast, które różnią się wyglądem. Dało by to jakiś wybór graczom. Nawet jeżeli twórca stworzył by dwa światy lub miasta to by było fajnie, ponieważ jeżeli komuś nie spodobał by się styl pierwszego to mógłby wybrać drugie.





Chciałabym dodać jeszcze, że gra jest tworzona przez jedną osobę: Alex'a Massé. Na chwilę obecną nie wiadomo kiedy wyjdzie, ale za to ma być dostępna na platformie Steam.

Ogólnie to by było na tyle z opisu gry. Mam nadzieję, że informacje, które Wam przedstawiłam przydadzą się i zachęcą Was do zakupu gry, gdy już wyjdzie. Ja będę jej wyczekiwać i bardzo trzymam kciuki za twórcę oraz , że uda mu się stworzyć grę będącą konkurencją dla The Sims 4. Oraz mam nadzieję, że da to kopa EA i, że w końcu zobaczą co zrobili z czwartą częścią Simsów i wezmą się w garść ( ponieważ nie oszukujmy się, ale EA w kwestii ceny za dodatki i ilości rzeczy, które one dodają i jakości tych rzeczy to robią sobie jakieś żarty).

To by było na tyle w tym artykule, mam nadzieję, że się on Wam spodobał. Zapraszam także do czytania innych moich artykułów.

Życzę miłego dnia/nocy :)

~ FolksyTulip04