Opis pojazdu 4M GAZ-AAA z gry War Thunder

W tym artykule opiszę pojazd 4M GAZ-AAA z gry War Thunder. Jest to jeden z najbardziej kojarzonych czołgów z memów dotyczących tej gry. Zapraszam do czytania.

Pojazd 4M GAZ-AAA, znany również jako 4M "Polutorka", był rosyjskim ciężkim samochodem ciężarowym produkowanym przez Gorkowski Zakład Samochodowy (GAZ) w latach 1934-1943. Był on rozwinięciem podstawowego modelu GAZ AAA, z pewnymi modyfikacjami i ulepszeniami.

4M GAZ-AAA był wyposażony w silnik benzynowy o mocy 50 KM, co pozwalało mu osiągnąć prędkość maksymalną około 65 km/h. Posiadał 3-4 biegową skrzynię biegów oraz napęd na wszystkie cztery koła, co zapewniało mu lepszą przyczepność i zdolność do poruszania się w trudnym terenie.

Pojazd miał nośność około 1,5 tony i był szeroko wykorzystywany przez Armię Czerwoną podczas II wojny światowej. Służył jako wszechstronny transporter, który mógł być używany do przewozu żołnierzy, amunicji, zaopatrzenia i różnych innych materiałów.

Pojazd 4M GAZ-AAA posiadał otwartą kabinę kierowcy, zapewniającą dobre pole widzenia. Kabina była często wyposażona w drewniany baldachim w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Dzięki swojej niezawodności, prostocie konstrukcji i zdolności do poruszania się w różnych warunkach terenowych, 4M GAZ-AAA był szeroko stosowany na frontach wojennych. Jego elastyczność i wytrzymałość czyniły go ważnym elementem transportowym dla radzieckich sił zbrojnych. Był on uzbrojony w pistolet 4M

Plusy pojazdu:

duża ilość amunicji;

dobrze się sprawdza w strzelaniu do samolotów;

jest szybki.



Minusy pojazdu: