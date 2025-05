Opis kart w Clash Royale - Rare

to spell wypuszczający kulę ognia, która kosztuje 4 jednostki eliksiru. Karta ta zabiera jednostką 572 obrażeń a na wieże działa z siłą 201 punktów obrażeń.to mały czołg kosztujący 4 eliksiru. Ta szybka jednostka zadaje 598 obrażeń i ma 1129 HP. Atakuje wyłącznie jednostki naziemne i budynki.to średnio szybka jednostka strzelająca kosztująca 4 punkty eliksiru. Atakuje ona jednostki naziemne i powietrzne.Zadaje ona 176 obrażeń i ma ona 598 HP.to wolna jednostka kosztująca 5 eliksiru. Atakuje on wyłącznie budynki. Zadaje on 211 obrażeń i ma on 3344 punktów życia.to bardzo szybka jednostka kosztująca 4 jednostki eliksiru. Atakuje on wyłącznie budynki. Za jednym atakiem zadaje 264 obrażeń i ma 1408 HP.ta karta należy do grupy budynków i ma ona 1293 HP i kosztuje 5 eliksiru. Wypuszcza ona Spear Gobliny, które atakują jednostki naziemne i powietrzne.to jednostka z typu budynków kosztująca 3 eliksiru. Budynek ten ma 422 HP i wypuszcza Skeletony, które atakują wyłącznie jednostki naziemne.to średnio szybka jednostka kosztująca 4 eliksiru. Ma ona 1657 życia i zadaje 221 obrażeń. Atakując atakuje wszystkie jednostki wokół siebie. Jej celem jest atak na jednostki naziemne i budynki.to średnio szybka jednostka kosztująca 4 eliksiru. Taran działa tylko raz i wyłącznie na budynek ma on 756 HP i zadaje 246 obrażeń. Gdy zaatakuje już budynek lub zniszcz go inna jednostka zastępuje go 2 Barbariansów, którzy atakują wyłącznie jednostki naziemne i budynki.to karta z typu budynków kosztująca 7 eliksiru i ma 1936 HP. Wypuszcza on co jakiś czas 2 barbarianów, którzy atakują jednostki naziemne i budynki.to średnio szybka jednostka latająca kosztująca 3 jednostki eliksiru. Ma on 695 HP i zadaje 258 obrażeń. Atakuje on wszystkie jednostki latające i naziemne.to budynek kosztujący 5 eliksiru. Atakuje on jednostki naziemne i powietrzne. Ma on 1408 HP i zadaje 35 obrażeń z czasem jednego ataku tym dłużej atakując tym więcej zadaje obrażeń.to budynek kosztujący 4 eliksiru. Ma on 1003 HP i tworzy on 2 Fire Spirits, które są szybkie i atakują jak kamikadze mają one również splash atak oraz potrafią zaatakować wszystkie jednostki naziemne i powietrzne.to średnio szybka jednostka strzelająca kosztująca 5 eliksiru. Atakuje on jednostki naziemne i powietrzne. Zadaje on 232 obrażeń i ma 598 HP. Posiada on również splash atak.to szybka jednostka latająca kosztująca 4 eliksiru. Atakuje ona jednostki naziemne i powietrzne. Karta ta ma 510 HP i zadaje 142 obrażeń.to spell, który kosztuje 6 eliksiru. Normalnym jednostką zadaje on 1232 obrażeń a wieżą zadaje on 432 obrażeń. Działa on na wszystkie jednostki powietrzne i naziemne.to spell kosztujący 3 eliksiru. W ciągu 2.5 sekundy dodaje 440 punktów zdrowia wszystkim jednostką latającym i naziemnym nie obejmuje on budynków.to najdroższa karta w całej grze ponieważ kosztuje 9 eliksiru. Karta ta wypuszcza na arenę trzy muszkieterki. Każda z nich zadaje 176 obrażeń i posiada 598 HP. Atakują one jednostki powietrzne i naziemne.to wolna jednostka naziemna kosztująca 2 jednostki eliksiru. Atakuje on wyłącznie budynki i zadaje im 70 punktów obrażeń i ma 994 HP. Po śmierci spowalnia wszystkie jednostki wokół siebie.to budynek tworzący eliksir a sam budynek kosztuje 6 eliksiru. Ma on 888 punktów zdrowia.to bardzo szybka karta kosztująca 3 eliksiru. Atakuje on jednostki naziemne i powietrzne. zadaje on 96 obrażeń i ma 216 punktów zdrowia.to budynek kosztujący 4 eliksiru. Atakuje tylko jednostki naziemne i ma splash atak. Przy ataku zadaje 184 obrażenia i ma on 1126 HP.to bardzo szybka jednostka kosztująca 5 jednostek eliksiru. Atakują one wyłącznie budynki. Po użyciu tej karty na arenie pojawiają się 4 Royal Hogi, każdy z nich ma 695 HP i zadaje 59 obrażeń.to średnio szybka karta kosztująca 4 jednostki eliksiru. Po użyciu tej karty na arenie pojawiają się 3 Zappies. Każdy z nich ma 70 punktów obrażeń i 440 punktów zdrowia. Potrafią one atakować jednostki naziemne jak i powietrzne. Po ich ataku jednostka, którą zaatakowały dostaje paraliżu na około 0,5 sekundy.To już wszystkie karty poziomu Rare jeśli wam się spodobało zostawcie komentarz jeśli chcecie opis kart poziomu common też piszczcie w komentarzach. A ja dziękuje za poświęcony czas i życzę miłego dnia.P.S Opis kart Legendarnych i Epickich jest już napisany i wrzucony.