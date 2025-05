Opis kart w Clash Royale - Epickie

jest to karta zaliczana do grupy szybkich kosztująca 3 eliksiru. po życiu jej na arenie pojawia się 15 szkieletów, które atakują tylko jednostki naziemne. Ich atak wynosi 67 a ich życie wynosi tyle samo.jest to szybka karta kosztująca 4 eliksiru. Posiada również splash atak. Może atakować jednostki naziemne i powietrzne. Jego atak wynosi 133 punktów obrażeń a jego HP wynosi 1064.jest to średnio szybka karta kosztująca 5 eliksiru. Jego życie wynosi 1615 HP a jego atak wynosi 325 choć ten atak zwiększa się pod czas gdy jednostka ta się rozpędzi. Atakuje on tylko jednostki naziemne.jest to średnio szybka karta kosztująca 5 eliksiru. Atakuje ona jednostki naziemne jak i powietrzne. Posiada splash atak i zadaje 69 obrażeń i 787 HP dodatkowo co jakiś czas wypuszcza 3 szkielety.jest to spell wypuszczający 3 szybkie gobliny. Kosztuje on 3 eliksiru. Jeden gobliny ma atak 167 i 99 HP. Atakują one wyłącznie jednostki naziemne.to karta średnio szybka kosztująca 4 eliksiru. Jego atak wynosi 691 a jego HP wynosi 696. Posiada on zdolność rozprysku strzału. Atakuje on jednostki powietrzne i naziemne.to tak jakby latający czołg bojowy o średniej prędkości o koszcie 5 eliksiru. Ma on 1396 HP i zadaje 789 obrażeń dodatkowo po śmierci zadaje 272 punktów obrażeń. Atakuje on wyłącznie budynki.jest to średnio szybka karta, która kosztuje 6 eliksiru. Atakuje on wszystkie jednostki naziemne. Ma on 2793 HP i zadaje 172 punktów obrażeń dodatkowo po śmierci zadaje 957 obrażeń.to spell kosztujący 2 eliksiru. Zadaje on obrażenia tylko jednostką naziemnym i obrażenia te wynoszą 256 a na wieżę wynoszą 90. Po użyciu tego spella wypada z niego Barbarian, który ma 636 HP i 159 ataku i należy on do średnio szybkich jednostek.ten kamienny stwór kosztuje 8 eliksiru i należy do powolnych jednostek naziemnych. Atakuje on tylko budynki i zadaje im 259 punktów obrażeń i ma 4256 HP. Po śmierci zadaje jeden splash o sile 259 punktów obrażeń i następnie dzieli się na dwie słabsze jednostki.to potężniejsza wersja Zapa kosztująca 6 eliksiru. Po użyciu jej piorun zadaje niektórym jednostką obrażenia o wysokości 877 a wieży zadaje 307 obrażeń.to silna powolna jednostka naziemna kosztująca 7 eliksiru. Atakuje ona wszystkie jednostki naziemne i budynki. Zadaje ona 678 obrażeń i 3458 HP.to spell, który zamraża jednostkę na 4.9 s w miejscu. Działa on na jednostki powietrzne, naziemne oraz na budynki.to spell kosztujący 4 eliksiru i działa on przez 8 sekund i zadaje 75 obrażeń na sekundę w sumie zadaje 600 punktów obrażeń jednostką naziemnym i powietrznym. Niestety atak na wieżę wynosi tylko w sumie 216 obrażeń.to szybka jednostka naziemna kosztująca 5 eliksiru. Jego atak wynosi 203 obrażeń a jego życie wynosi 731 HP ma on również tarcze, która dodaje mu 731 punktów obrony. Po zniszczeniu tarczy Cannon Cart przemienia się w budynek. Atakuje on tylko jednostki naziemne i budynki.to bardzo szybko strzelający budynek kosztujący 6 eliksiru. Karta ta strzela 4 razy na sekundę i każdy strzał zadaje 26 obrażeń ma również 1330 HP. Dodatkowo ma daleki zasięg rażenia.to uzbrojone w tarcze szkielety kosztujące 3 eliksiru. Po użyciu tej karty na arenie pojawiają się trzy uzbrojone szkielety, zaliczane do szybkich jednostek. Szkielety te atakują tylko jednostki na ziemne i budynki. Ich ataki wynoszą 90 obrażeń i mają również 90 życia ale mają do tego tarcze dzięki czemu mają 199 dodatkowych punktów życia.ta średnio szybka karta kosztuje 4 jednostki eliksiru. Ma on splash atak i każdy cios zadaje 206 obrażeń w dodatku gdy ta jednostka się rozpędzi zadaje więcej obrażeń. Dark Prince ma 1030 HP ma także tarczę dzięki czemu zyskuje 199 punktów do życia. Atakuje on tylko jednostki na ziemne i budynki.to spell kosztujący 3 eliksiru. Spell ten zadaje 140 obrażeń i działa przez 2 sekundy. Działa on tylko na jednostki powietrzne i naziemne nie działa on na budynki ponieważ zadając obrażenia tornado wciąga wrogie jednostki do swojego środka.to wolna jednostka naziemna kosztująca 5 eliksiru. Atakuje on tylko jednostki na ziemne i budynki. Zadaje on 239 obrażeń i ma on 1596 HP. Dodatkowo gdy rzuca swoją kulą zadaje obrażenia kilku jednostką naraz i odpycha je do tyłu.jest to średnio szybka jednostka kosztująca 5 eliksiru. Atakuje on wszystkie jednostki powietrzne i naziemne. Rzucając swoją siekierą zadaje tak jakby spalsh atak, każdy taki cios zadaje 281 obrażeń i ma 1010 HP.to średnio szybka karta kosztująca 6 eliksiru. Atakuje on tylko budynki ale na plecach ma 2 spear gobliny które atakują inne jednostki. Goblin Giant zadaje 146 obrażeń i ma 2540 HP. Po śmierci tej karty z jego plecaka wyskakują 2 spear gobliny.to spell podwajający szybkość wszystkich jednostek kosztuje on 2 eliksiru . Działa on przez 7.5 sekundy.jest to spell który pozwala postawić dwa razy pod rząd tą samą kartę ten spell kosztuję o jedno więcej niż karta którą chcemy użyć ponownie. Ten spell dodaje również jeden poziom wzwyż.to spell kosztujący 3 eliksiru. Spell ten klonuje wszystkie jednostki naziemne i powietrzne nie klonuje on spelli i budynków. Niestety ten spell daje swoim klonom tylko 1 HP ale daje atak taki sam jak główna jednostka klonująca.To już wszystkie epickie karty z gry Clash Royal mam nadzieje że się wam spodobał mój artykuł i że komuś pomogłem.