Opis gry Rocitizens - Roblox

W tym artykule opiszę grę Rocitizens na platformie Roblox. Zapraszam do czytania.

Jest to gra symulacyjna, która jest w sam raz do tworzenia roleplay. Na początku zaczynamy jako biedacy, a następnie musimy szukać pracy i zarabiać. Jest to coś na kształt bloxburga, ale jest ona lepsza, bardziej dopracowana i darmowa. Niestety nie cieszy się ona zbyt dużą popularnością.Gra ma bardzo ładną i dopracowaną mapę. Można tam znaleźć fajne miejscówki. Na mapie znajduje się miasto, camping, plażę, muzeum, lotnisko, a to nie wszystko. Jest ona całkiem spora.W grze mamy kilka prac, które można wykonywać za wynagrodzenie. Zazwyczaj każda praca otrzymuje daną ilość pieniędzy na godzinę oraz dodatkowe pieniądze za zrealizowanie zadania w pracy, np. złapanie przestępcy. Jest jednak jedna praca, w której otrzymuje się pieniądze jedynie za wykonywanie zadań, a jest to złodziej.W Rocitizens jest kilka budynków, w których możemy wejść w interakcję. Jednym z nich jest salon aut. Autor gry pokusił się także o dodanie takich rzeczy jak kupywanie produktów w sklepie. Możemy także zostawić swoje środki w banku, aby dostać ich większą ilość po jakimś czasie.W grze mamy także dostępny telefon, w którym możemy m.in. włączyć muzykę, zdobyć przepisy na potrawy (autor dodał taką funkcję) lub pojawić swój pojazd.W grze mamy dostępne kilkanaście różnych samochodów, które możemy tuningować. Jeśli chodzi o przemieszczanie się to możemy także do tego użyć łodzi, których mamy tylko 3 typy w grze. Jednak nie jest to tak funkcjonalne jak podróżowanie pojazdem.Z racji, że jest to gra mająca imitować prawdziwe życie, musimy gdzieś mieszkać. Autor udostępnił nam kilka projektów domów, które możemy samodzielnie umeblować. Są trzy strefy, w których możemy je budować. Jedna jest na przedmieściu, druga na wzgórzu, a trzecia nad morzem.Gra idealnie się sprawdza do roleplay. Większość przedmiotów użytku domowego ma swoje animacje. Możemy nawet prasować lub grać na komputerze. Przygotowywanie potraw jest także realistyczne. W sklepie w mieście możemy także kupić różne przedmioty do zabawy, np. dysk. Dzięki ostatniemu update'owi możemy także urządzać imprezy nie domowe, ale coś na kształt koncertu.Ten opis jednak nie mówi wszystkiego o grze. Najlepiej jest samemu wejść i ją ocenić. Serdecznie każdego do tego zachęcam. Błędy w grze zdarzają się bardzo rzadko, jest ona darmowa i cały czas jest ona prowadzona przez autora. Po prostu marzenie.