Opis gry Jailbreak na Roblox

W tym artykule opiszę grę Jailbreak na platformie Roblox. Zapraszam do czytania

W Jailbreak wcielamy się w złodzieja lub policjanta. Złodzieje na początku rozgrywki muszą wydostać się z więzienia. Jest na to wiele sposobów. Następnie ich celem jest okradanie wielu obiektów, np. muzeum, bank, kasyno lub jubiler. Policjanci mają natomiast za zadanie łapać złoczyńców i zapobiegać ich ucieczkom z więzienia.Gra oferuje nam szeroki wachlarz pojazdów. Można tam spotkać każdy rodzaj auta - od sportowych po off-roadowe. Pojazdy te powodują, że gra staje się bardziej dynamiczna i możemy poruszać się szybciej po mapie. Gra jest stworzona tak, aby kryminaliści nie mogli wchodzić do policyjnych pojazdów. Można do nich wejść jedynie po uprowadzeniu ich. W grze możemy także poruszać się drogą powietrzną. Możemy latać kilkoma różnymi helikopterami lub odrzutowcem.Mapa w grze jest całkiem rozległa. Można na niej znaleźć dwa większe miasta i jedno miasteczko. Oczywiście na mapie znajduje się kilka komisariatów oraz dwie bazy złoczyńców. Wszystkie elementy są bardzo dobrze dopracowane. Po wjechaniu autem w przykładowo latarnię, ta się przewróci. Na najwyższych ustawieniach grę można nazwać nawet realistyczną. Większość domów nie jest tworzona z bloków, ale są to raczej klocki, które mają z każdej strony zdjęcia. Nie brzmi to zbyt realistycznie, ale tak wygląda. W dodatku dzięki temu gra mniej się zacina na słabszych urządzeniach.W grze istnieje wiele różnych kradzieży, których można dokonać. Każda z nich ma wyjątkowe dla siebie przeszkody. Najprostszymi sposobami na zyskanie pieniędzy jest obrabowanie stacji benzynowej lub sklepu z pączkami. Nie daje to jednak zbyt dużo środków. Możemy też dokonywać bardziej zaawansowanych przestępstw, jak napad na bank lub jubiler. Tam będziemy musieli zmierzyć się z trudniejszymi przeszkodami. Jednak z takich kradzieży możemy zarobić kilka razy więcej pieniędzy niż z stacji benzynowej lub sklepu z pączkami.W grze możemy także zdobyć swoje własne mieszkanie. Możemy w nim po prostu kryć się przed policją lub robić małe roleplay. Jednak gra nie jest do tego przeznaczona. Mało kto używa tej funkcji gry.Ważną częścią Jailbreak jest też broń. Oprócz zwykłych pistoletów i broni białej, możemy także używać granatów, granatów dymnych, wyrzutni rakiet oraz broni laserowych. Sklepy z tymi przedmiotami można znaleźć w kilku miejscach na mapie. Niektóre z nich wymagają zakupu, ale za walutę w grze, a nie robuxy.Najpierw były pochwały, teraz nagany. Mimo tego, że bronie nie wymagają robuxów do ich używania, gra może jednak zostać posądzona o pay to win. W Jailbreak są dostępne takie gamepassy jak duffel bag lub vip, przez które gracze mogą zarabiać więcej pieniędzy. W związku z tym takim graczom łatwiej jest zarobić na droższe auta, które są szybsze i łatwiej jest im uciec od policji. Jeszcze jednym pay to win gamepassem jest pro garage. Przez ten dodatek gracze mogą pojawiać i edytować jak w garażu swoje pojazdy. Powiedzmy, że pewna osoba ucieka pieszo przez policjantem, nagle pojawia sobie auto i nim ucieka. Trochę nieuczciwe, co nie ?Warto też wspomnieć o systemie sezonów. W każdym sezonie za wypełnienie kontraktu, czyli po prostu jakiejś misji, możemy otrzymać exp, a następnie poziomy, na których można zdobyć ciekawe nagrody (zazwyczaj kosmetyczne). W każdym sezonie level się resetuje.Opisałem większość podstawowych rzeczy w Jailbreak. Jednak moja praca nie opisuje całej gry. Warto jest dołączyć i przekonać się na własnej skórze jak fajna jest ta gra. Życzę miłej rozrywki.