Opis gry Emergency Hamburg - Roblox

W tym artykule opiszę grę Emergency Hamburg na platformie Roblox.

W grze Emergency Hamburg możemy wykonywać kilka prac. Pierwszą z nich jest kierowca ciężarówki. Naszym zadaniem jest po prostu jeździć po mapie i przewozić towary.Drugą pracą, do której nie ma specjalnego stanowiska, aby się przyjąć, jest złodziej. Można nim zostać popełniając po prostu jakieś przestępstwo, np. napad na jubiler. Następnie skradzione przedmioty trzeba sprzedać dilerowi lub szmuglerowi. Natomiast jeśli napadamy na sklep z narzędziami lub stację benzynową, pieniądze dostaniemy dopiero po straceniu wanted level (niecałe 10 minut).Skoro jest złodziej, jest też policjant. Jego pracę można dostać na komisariacie policji. W tej pracy możemy patrolować miasto, sprawdzać prędkość aut oraz oczywiście łapać przestępców. Jako policjant mamy do dyspozycji kilka broni ułatwiających łapanie złodziei, np. paralizator lub pistolet. Pistolet jest jednak nie do końca dobrym wyjściem, bo nie złapiemy złodzieja, a jedynie go zranimy, a następnie musimy czekać na przyjazd karetki i dopiero po tym będziemy mogli go złapać.Kolejną pracą jest strażak. Niestety gra nie jest jeszcze aż tak bardzo rozwinięta i jedyne co możemy robić strażakiem to gasić pożary. Podstawowo w tej pracy mamy do dyspozycji jedynie taśmę, którą możemy zaznaczyć brak przejazdu i wąż strażacki, który trzeba najpierw podłączyć do hydrantu, aby działał.Ostatnią pracą, którą chciałbym opisać, jest ratownik medyczny. Na początku dostajemy plecak oraz taśmę podobną do tej strażackiej. Z plecaka możemy wyjąć bandaż lub zastrzyk. Bandaż powoduje zatrzymanie spadku życia u osoby poszkodowanej, a zastrzyk regenerację zdrowia. W tej pracy możemy ratować zarówno strażaków, którzy podeszli zbyt blisko ognia, jak i rannych policjantów lub złodziei.Warto też wspomnieć, że każda praca ma swój system expa, dzięki któremu możemy odblokowywać nowe przedmioty ułatwiające pracę lub pojazdy.Mapa jest jednym wielkim miastem, które jest podzielone na dwie części przez rzekę. Po jednej stronie są nieco gęstsze zabudowania, a po drugiej są pojedyncze domy, takie przedmieście. Po stronie z wyższą zabudową możemy znaleźć takie budynki jak stacja benzynowa, więzienie, komisariat policji, komenda straży pożarnej i pogotowia ratunkowego (obydwie prace są w jednym budynku). Natomiast w drugiej strefie możemy znaleźć sklep z autami, warsztat, gdzie możemy zostać mechanikami oraz także stację benzynową. Obok miasta jest także port. Możemy tam dostać pracę kierowcy ciężarówki lub spotkać szmuglera na statku towarowym.Ta gra może być używana do roleplay. Służby ratunkowe mają sporo narzędzi i realistyczne auta, co jest pozytywne do robienia roleplay. Niestety nie ma zbyt wiele przedmiotów dla zwykłych ludzi, więc lepiej wypadną tutaj dynamiczne rozgrywki z pościgami, wypadkami itp.W grze mamy dostępny także telefon, w którym są umieszczone wskazówki do gry, można ustawić GPS do jakiejś lokalizacji lub podczas danej pracy wyświetlają się w niej aplikacje ułatwiające ją.Mam nadzieję, że zachęciłem was do gry. Opis nie oddaje jednak emocji z samej rozgrywki, więc warto jest spróbować. Życzę miłego grania.