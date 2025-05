Opis gry Booga Booga [reborn] - Roblox

W tym artykule przedstawię wam grę Booga Booga. Będzie można zdobyć informacje o zdobyciu surowców lub mechanikach gry. Zapraszam do czytania.

Gra Booga Booga [reborn] jest ulepszoną grą Booga Booga. Ma dodanych kilka nowych funkcji i miejsc na mapach. Jest to survival w otwartym świecie.Na początku gry pojawiamy się jedynie z jednym kamieniem. Podczas rozgrywki naszym celem jest osiągnięcie 100lvl oraz zdobycie jak najlepszych przedmiotów. Naszym kamieniem musimy ściąć drzewo, aby stworzyć pierwsze narzędzia. Następnie musimy udać się do kopalni, aby zdobyć kamień i móc stawać się coraz potężniejszym. Następnie możemy zdobyć żelazo. Kolejnym naszym celem jest zdobycie stali. Nie można jej wykopać, a trzeba ją stworzyć z węgla i żelaza. Zdobywanie następnych surowców nie jest już takie proste. Aby zdobyć aduryt, gracz musi dostać się do jaskini na lawowym biomie, a następnie wykopać surowiec, ale nie jest to proste, bo będziemy musieli zmierzyć się z walecznymi mrówkami-mutantami. Po adurycie, gracz musi zdobyć kryształ (coś jak diament). W porównaniu do tamtego surowca kryształy łatwo się zdobywa, ale jest to czasochłonne. Gracz ma za zadanie wejść po linie na latającą wyspę, a następnie wykopać twardy kamień mający 2000 punktów wytrzymałości. Kolejnym surowcem po kryształach jest magnetyt. Można go zdobyć z spadającego co 1-2 godziny meteorytu lub wykopać go w wymiarze nazywającym się void (dalej będę o tym mówił próżnia). Kolejnym celem gracza jest zdobycie emeraldów. Można je posiąść z skrzyń pojawiających się co jakiś czas na mapie. Następnym surowcem jest różowy diament, który można zdobyć zabijając ślimaka o imieniu Shelby lub niszcząc jego rudy na latającej wyspie. Ostatnim i drugim najlepszym surowcem w grze są odłamki próżni (void shards). W połączeniu z innymi przedmiotami można stworzyć itemy. Każdym surowcem można stworzyć zbroję oraz narzędzia.W grze jest dodany system rebirthów. Polegają one na tym, że po osiągnięciu maksymalnego levela, czyli 100, można rozpocząć grę od nowa, a za to otrzymać tzw. MOJO. Za tą walutę można kupić dodatkowe przedmioty. Niektóre z nich naprawdę ułatwiają grę. Tymi przedmiotami są m.in.: zbroja boga (każdy element zbroi oddzielnie), kilof boga, siekiera boga i kamień boga. Te itemy są najlepszymi w grze. Są one nawet lepsze od tych próżniowych.W grze można tworzyć klany. Wtedy razem z innymi graczami możemy stworzyć wspólną bazę i razem się rozwijać. Aby oznaczyć bazę, można użyć totemu klanu.W grze można też zbierać monety. Tworzy się je używając złota w prasie do monet. Wtedy z jednego złota powstaje jedna złota moneta, które po zebraniu dodaje nam pięć monet. Za walutę możemy kupić dodatki kosmetyczne, skrzynie z przedmiotami oraz same przedmioty.Mapa w grze jest w miarę realistyczna (nie licząc latających wysp). Po jednej stronie mapy są tereny mroźne, na środku są obszary w temperaturze pokojowej, a na drugim krańcu można spotkać obszary pustynne i lawowe. Każdy rodzaj tereny ma swoją roślinność i zwierzęta.W grze jako pojazdy mogą nam posłużyć zwierzęta z siodłami lub też łódki (od tratw po ogromne statki).Mam nadzieję, że udało mi się Was namówić do przynajmniej spróbowania rozgrywki. Życzę miłego dnia.