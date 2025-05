Opis czołgu T20 - War Thunder

W tym artykule opiszę czołg T20 z gry War Thunder. Zapraszam do czytania

Czołg T20 został opracowany w odpowiedzi na potrzeby amerykańskiej armii w czasie II wojny światowej. Doświadczenia z walk na froncie europejskim wykazały, że amerykańskie czołgi M4 Sherman były niewystarczająco uzbrojone i opancerzone, aby skutecznie walczyć z niemieckimi czołgami Tiger i Panther. Dlatego postanowiono opracować nowy czołg, który miałby lepsze parametry bojowe.

Pierwszy prototyp czołgu T20 powstał w 1942 roku i był to pojazd wyposażony w wieżę i armatę kalibru 76,2 mm. W przeciwieństwie do czołgu M4 Sherman, wieża czołgu T20 była znacznie mniejsza i bardziej zaokrąglona, co poprawiało jego aerodynamikę i pozwalało na lepszą manewrowość w trudnym terenie. Ponadto, czołg T20 był wyposażony w układ zawieszenia typu Christie, który umożliwiał mu lepszą stabilizację na nierównym terenie.

Kolejne prototypy czołgu T20 były coraz bardziej udoskonalane. Wprowadzono m.in. mocniejszy silnik i ulepszono opancerzenie, co znacznie poprawiło jego parametry bojowe. Finalna wersja czołgu T20 miała długość 6,63 metra, szerokość 3,12 metra i wysokość 2,67 metra. Waga czołgu wynosiła około 34 ton.

Uzbrojenie czołgu T20 składało się z armaty kalibru 76,2 mm, która była w stanie przebić pancerz niemieckich czołgów Tiger i Panther. Dodatkowo, czołg T20 miał dwa karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm, które umożliwiały prowadzenie ognia z broni maszynowej.

Czołg T20 był także wyposażony w nowoczesny system kontroli ognia, który umożliwiał bardziej precyzyjne prowadzenie ognia do celu. System ten wykorzystywał elektromechaniczne urządzenia do pomiaru kąta i odległości, co umożliwiało dokładniejsze wyznaczanie trajektorii pocisków.

Niestety, mimo że czołg T20 był uważany za wyjątkowo zaawansowany technicznie pojazd pancerny, jego produkcja nigdy nie została rozpoczęta. W 1944 roku postanowiono skoncentrować się na produkcji czołgów M4 Sherman i nie kontynuować prac nad czołgiem T20.

Mimo to, konstrukcyjne rozwiązania zastosowane w czołgu T20 znalazły zastosowanie w kolej

nych amerykańskich czołgach pancernych, w tym w czołgu M26 Pershing, który był uzbrojony w armatę o większym kalibrze i był bardziej opancerzony niż czołg T20.

Jednakże, pomimo braku produkcji seryjnej, czołg T20 odegrał istotną rolę w rozwoju amerykańskiej technologii pancernych pojazdów bojowych. W trakcie testów i prób prowadzonych z jego udziałem, inżynierowie i projektanci amerykańskiej armii zdobyli cenne doświadczenia, które pozwoliły na dalsze doskonalenie projektów kolejnych amerykańskich czołgów.

W sumie, powstały trzy warianty czołgu T20, w tym T20E1, T20E2 i T23. Każdy z nich był wyposażony w różne modyfikacje i udoskonalenia, w tym wzmocnione opancerzenie, silniki i zmienione konfiguracje wież. Zgodnie z pierwotnymi planami, czołg T20 miał stać się następcą popularnego czołgu M4 Sherman.

Mimo to, po decyzji o skoncentrowaniu produkcji na Shermanach, projekty związane z czołgiem T20 zostały zaniechane, a pojazd nigdy nie trafił na front w trakcie II wojny światowej. Jednak jego udoskonalenia i innowacyjne rozwiązania w zakresie konstrukcji i uzbrojenia stanowiły ważny krok w rozwoju technologii pancernych i wpłynęły na budowę kolejnych amerykańskich czołgów pancernych.