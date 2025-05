Opis czołgu SU-76M - War Thunder

Ograniczona ochrona pancerna: Czołg SU-76M miał stosunkowo słaby pancerz, co czynił go podatnym na trafienia wrogich pocisków przeciwczołgowych. Jego pancerz nie zapewniał wystarczającej ochrony przed większością przeciwników, zwłaszcza cięższymi czołgami.

Brak wieży: Czołg SU-76M nie miał wieży, co ograniczało możliwość celowania w ruchu i wymagało obracania całym pojazdem, aby zmienić kierunek strzału. To czyniło go mniej elastycznym w walce i bardziej podatnym na ataki z różnych kierunków.