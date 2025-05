Opis czołgu Sd.Kfz.234 / 3 - War Thunder

W tym artykule opiszę czołg Sd.Kfz.234 / 3 z gry War Thunder. Zapraszam do czytania.

Czołg Sd.Kfz.234/3, znany również jako "Puma", był niemieckim pojazdem rozpoznawczym z okresu II wojny światowej. Został zaprojektowany w latach 1941-1942 przez firmę Büssing-NAG na zamówienie niemieckiej armii, która potrzebowała nowoczesnego i szybkiego pojazdu rozpoznawczego.

Pierwsze prototypy Sd.Kfz.234/3 powstały w 1943 roku, a produkcję seryjną rozpoczęto wkrótce potem. Był to relatywnie lekki pojazd, który dzięki swojemu silnikowi wysokoprężnemu osiągał prędkości nawet do 80 km/h. Czołg wyposażono w karabin maszynowy kalibru 50 mm oraz działo kalibru 75 mm, co zapewniało mu wysoki potencjał bojowy.

Jednym z ważniejszych elementów konstrukcyjnych Sd.Kfz.234/3 była jego opancerzenie. W celu zminimalizowania masy, konstruktorzy zastosowali pancerz ze stopów metali lekkich, co umożliwiło im zachowanie stosunkowo dużej mobilności pojazdu. Dodatkowo, czołg wyposażono w wieże z cienkiego pancerza, co pozwalało na uniknięcie wrogich pocisków.

Sd.Kfz.234/3 był jednym z najbardziej udanych niemieckich pojazdów rozpoznawczych w okresie II wojny światowej. Dzięki swojej szybkości i manewrowości, był wykorzystywany przez niemiecką armię do różnych celów, w tym do rozpoznania terenu, działań zwiadowczych oraz jako wsparcie ogniowe dla piechoty.





Czołg Sd.Kfz.234/3 był relatywnie niewielkim pojazdem rozpoznawczym, wyposażonym w wieżę z działem kalibru 50 mm lub 75 mm. Na jego przedniej części znajdowała się niska płyta pancerna, chroniąca przed ostrzałem z karabinów maszynowych. Po obu stronach pojazdu znajdowały się boczne płyty pancernych, a na górze - wieżyczka dowódcy.

Pojazd posiadał cztery koła napędowe, a jego mocny silnik pozwalał na osiągnięcie wysokich prędkości nawet do 80 km/h. Czołg miał niski profil i był stosunkowo lekki, co umożliwiało mu szybkie manewrowanie na terenie wrogiego terytorium.

W zależności od wersji, na wieży czołgu umieszczony był karabin maszynowy lub działo kalibru 75 mm. Wieża miała kształt zbliżony do cylindra i była wyposażona w dodatkową osłonę, co umożliwiało załodze prowadzenie obserwacji zabezpieczonej przed wrogim ostrzałem.





Wady czołgu Sd.Kfz.234/3:

Niskie opancerzenie - w porównaniu do innych czołgów tego okresu, Sd.Kfz.234/3 miał stosunkowo słabe pancerze, co czyniło go podatnym na ostrzał z broni przeciwpancernej. Wysoka cena produkcji - w wyniku skomplikowanej konstrukcji oraz wykorzystania zaawansowanej technologii, produkcja czołgu była bardzo kosztowna. Trudna obsługa - z uwagi na złożoną konstrukcję i wykorzystanie nowoczesnych technologii, obsługa czołgu była trudna i wymagała wysokiej wiedzy technicznej od załogi.

Zalety czołgu Sd.Kfz.234/3: