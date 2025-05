Opis czołgu M26E1 - War Thunder

W tym artykule opiszę czołg M26E1 z gry War Thunder. Zapraszam do czytania.

Czołg M26E1, znany również jako "Super Pershing", był jedną z najbardziej znaczących modyfikacji amerykańskiego czołgu ciężkiego M26 Pershing. W momencie, gdy M26 został wprowadzony na pola walki w 1944 roku, uważano go za jeden z najlepszych czołgów świata. Jednak niemieckie czołgi Tiger II i Panther okazały się być trudnymi do pokonania, co skłoniło inżynierów amerykańskich do wprowadzenia dodatkowych modyfikacji do projektu M26.

M26E1 został wyposażony w dodatkowy pancerz przylegający do przedniej części kadłuba i wieży. Pancerz ten miał za zadanie zwiększyć ochronę czołgu przed przeciwnikiem i składał się z kilku warstw różnych materiałów, w tym stali homogenicznej i pancerza kompozytowego. Był on mocowany bezpośrednio do przedniej płyty czołgu i miał grubość 101,6 mm. W połączeniu z oryginalnym pancerzem M26, dodatkowy pancerz zwiększał ochronę przed pociskami kalibru do 88 mm.

Innym istotnym aspektem M26E1 było jego uzbrojenie. M26 Pershing był wyposażony w działo M3 kalibru 90 mm, ale jego zasięg i celność były ograniczone. W związku z tym, w M26E1 zamontowano nowy stabilizator pionowy, który umożliwiał prowadzenie ognia na ruchomy cel. Czołg był również wyposażony w dwa karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm - jeden zamontowany na wieży, a drugi na kadłubie.



Dodatkowo, w czołgu M26E1 zastosowano nowe urządzenia elektroniczne, takie jak radary i urządzenia łączności, które poprawiały możliwości obserwacji pola walki oraz koordynacji działań z innymi pojazdami.

M26E1 był również wyposażony w zmodyfikowane zawieszenie, które składało się z nowych sprężyn i amortyzatorów. Zmodyfikowane zawieszenie umożliwiało zwiększenie maksymalnej prędkości czołgu i poprawiło jego manewrowość w trudnym terenie.

Mimo tych licznych usprawnień, M26E1 miał również kilka wad. Dodatkowy pancerz i inne modyfikacje spowodowały znaczny wzrost wagi czołgu do 67 ton. Ta masa przekraczała maksymalną dopuszczalną wagę dla mostów na drogach i mostów na polu walki, co znacznie ograniczało jego mobilność. Ponadto, zwiększona waga wymagała większej ilości paliwa, co skutkowało zmniejszeniem zasięgu pojazdu.

M26E1 był wykorzystywany w bojach podczas wojny koreańskiej, gdzie okazał się skutecznym pojazdem przeciwko czołgom radzieckim T-34/85. Czołgi M26E1 były wykorzystywane głównie przez amerykańskie jednostki pancerniaków i zyskały sobie opinię niezawodnego i skutecznego pojazdu bojowego.