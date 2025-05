Opis czołgu M26 T99 - War Thunder

W tym artykule opiszę czołg M26 T99 z gry War Thunder. Zapraszam do czytania.

Czołg M26 T99 był amerykańskim prototypem czołgu ciężkiego opracowanym w latach 50. XX wieku. Pojazd ten powstał jako ulepszona wersja czołgu M26 Pershing, który był używany podczas II wojny światowej.

Główną różnicą między czołgami M26 Pershing a M26 T99 był nowy pancerz reaktywny, zwiększający odporność na pociski przeciwpancerne. Zastosowanie takiego pancerza znacząco zwiększyło wagę czołgu, co wpłynęło na zmiany w układzie jezdnym pojazdu.

M26 T99 był wyposażony w działo kalibru 90 mm oraz karabin maszynowy kalibru .50 cala zamontowany na wieży. Wersja ta była napędzana silnikiem gąsienicowym Continental AV-1790-5B V12 o mocy 810 KM, co pozwalało osiągnąć prędkość maksymalną na poziomie 48 km/h.

Pojazd ten miał za zadanie konkurować z innymi ciężkimi czołgami, takimi jak niemiecki Leopard 1 czy radziecki T-54. Jednakże, z powodu kosztów produkcji oraz postępów w konstrukcji czołgów, projekt został zarzucony i nigdy nie wszedł na etap produkcji seryjnej.

Mimo to, czołg M26 T99 pozostaje interesującym przykładem rozwoju technologicznego w dziedzinie produkcji czołgów ciężkich. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zaawansowanej ochrony pancernych czyniło go potencjalnie groźnym przeciwnikiem na polu bitwy.



M26 T99 był jednym z wielu projektów amerykańskiej armii, którego celem było opracowanie czołgu ciężkiego, który miał zastąpić starsze konstrukcje. Czołg ten był rozwijany w latach 50. XX wieku, kiedy to armia amerykańska dążyła do modernizacji swojego uzbrojenia w celu konkurowania z nowoczesnymi czołgami radzieckimi i niemieckimi.

M26 T99 miał wiele zalet w porównaniu z poprzednimi konstrukcjami. Jego największą zaletą była wytrzymałość pancerza reaktywnego, który zapewniał ochronę przed pociskami przeciwpancernymi. Ponadto, nowoczesny układ napędowy oraz lepsza konstrukcja wieży i działa zapewniały większą szybkostrzelność i celność niż w przypadku starszych konstrukcji.

Jednakże, koszty produkcji i złożoność konstrukcji spowodowały, że projekt został zarzucony i zastąpiony nowszymi konstrukcjami. Czołg M26 T99 pozostaje ciekawym przykładem rozwoju technologicznego w dziedzinie produkcji czołgów ciężkich, ale nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej.