Opis czołgu ASU-57 - War Thunder

Efektywne uzbrojenie: Działo kal. 57 mm, zamontowane na czołgu ASU-57, było wystarczająco silne, aby zwalczać cele opancerzone. Pociski przeciwpancerne mogły przebić pancerz wielu pojazdów wroga, a pociski odłamkowe były skuteczne w zwalczaniu piechoty. To umożliwiało czołgowi ASU-57 wszechstronne działanie na polu walki.

Niski profil: Czołg ASU-57 miał niski profil, co czyniło go trudnym do wykrycia dla nieprzyjaciela. Jego mniejszy rozmiar i niewielka sylwetka pozwalały mu operować z zaskoczenia i czerpać korzyści z osłony terenu.