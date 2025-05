O grze roblox i jego twórcy....



Chyba każdy z nas grał chociaż raz w robloxa i ci którzy nie mieli robuxuw zawsze chcieli je mieć...





















Roblox został stworzony w 2006 roku czyli prawie 15 lat temu!











O twórcy robloxa..... Gdy Alex Binello miał 13 lat, zaczął grać na portalu Roblox. Uwielbiał takie tytuły jak „Work at a Pizza Place” czy „Down Hill Smash!”, więc w dorosłym życiu postanowił stworzyć własny tytuł. Od tamtego okresu minęło 11 lat – w międzyczasie w 2016 r. Alex powrócił na Roblox i stworzył grę fabularną MeepCity. W lipcu br. ta stylizowana na kreskówkę gra odnotowała 15 mln wizyt. Według szacunków „Forbesa” Alex zarobił na niej miliony dolarów, choć jej twórca nigdy nie brał lekcji programowania i zatrudnia dyrektora kreatywnego (na pełen etat) oraz sześciu freelancerów, którzy zajmują się jej aktualizacją













Troszkę o mnie :) : W 2019r.-2020r. Moja kumpela założyła sobię robloxa i ja też bardzo chciałam i w 2020r. miałam konto na robloxie. po niedługim czasie okazało się ża zbanowali mi konto i nie mogłam założyć nowego :( . W 2021 r. w styczniu próbowałam założyć konto ale nic z tego... Po pewnym czasie moich dwuch kolegów pomogło mi z założeiem konta na robloxie i to się wydarzyło w marcu 2021 r. i od tamtej pory pod koniec marca robiłam ,,trust trade'' i zostałam oscamowana o ride peta... ale po paru niach miałam nowego ride peta i zobaczyłam że moej konto zostało zbanowane! ale.... naszczęsie ten ban trwał 3 dni! i moje konto jest już bezpieczne :D





Więcej ciekawostek o robloxie: Roblox w 2004 r. niusł nazwę: Dyna bloks a dopiero w 2006 r. zmienino nazwę na ROBLOX , Roblox został wyouszczony w 2006 r. czyli prawie 15 lat temu! , Wiadomo co to jest robux czyli waluta którą sie płaci w roblox a przed wymyśleniem ,,robux'' była nazwa tix i była ona mniejszej wartości niż ,,robux'' , w grudniu 2012 r. gra została dodana na IOS a w lipcu 2014 r. została dodana na ANDROID.











