Nowości z Gamehag #18 - Mamy darmowe Robuxy dla każdego!

Roblox Mixtura Tygodniowa





Mamy dla Was niezawodny sposób, aby zdobyć wirtualną walutę do gry Roblox! Tylko do końca tygodnia (od 15 do 20 września 2020) możesz zdobyć zawartość darmowej Mikstury Tygodniowej Roblox, z której zgarniesz gwarantowane Robuxy! Jedyne co musisz zrobić to zebrać minimum 800 KD podczas trwania promocji. Pośpiesz się! To jedna z niewielu okazji na proste i szybkie zdobycie mnóstwa darmowych Robuxów!









Nawet 10 000 Robuxów do zgarnięcia!





Otwierając Roblox Mixtura Tygodniowa, odbierzesz jedną z gwarantowanych nagród:

10000 Robux

5000 Robux

2000 Robux

1000 Robux

400 Robux

i wiele więcej!









Nigdy wcześniej nie grałeś w Roblox? Wygrana ze skrzyni to doskonały pretekst, aby dać tej grze szansę. Nie bez powodu zgromadziła ona społeczność licząca aż 91 milionów użytkowników. Podziel się wrażeniami!