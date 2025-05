Nostalgiczne gry z robloxa!

Roblox to jest platforma gier. Jest bardzo wiele nowych, jak i starych gier. Dzisiaj opowiem o tych starych grach, w które nie raz zagraliśmy. Jest wiele takich, więc pokaże kilka takich dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, zapraszam!

Nie ma to jak zacząć, tak dobrą grą. Aktualnie w grze chodzi o to, że są różne wydarzenia. Chodzi o to żeby przetrwać. Od wybuchającego wulkanu, do deszczu meteorów. Są też inne mapy, jak i rzeczy które się na nich znajdują, jest ich ponad 12 w całej grze. W grze jeszcze można kupić ułatwienia, jak na przykład balonik który daje nam większy skok, albo jabłko które będzie nas leczyć. Oba produkty kosztują 80 robuxów. Jeszcze można kupić dodatkowe wydarzenia, jednak one też kosztują robux. Gra niestety została zhackowana przez "1x1x1x1". Na szczęście jest ona normalna do teraz. Twórcą gry jest Stickmasterluke.powstała 8 Czerwca 2008. Ma ponad 2B wejść. 9M faveorites. Gra w nią ponad 5k-12k graczy dziennie.Drugą grą jest bardzo dobra gra, która ma updaty do dzisiaj. Aktualnie w gra jest typem gry Natural Disaster Survival. W grze też są przeróżne mapy. Na których też musimy przeżyć. Można nawet powiedzieć, że jest ponad 1000 map! Część ludzi uważa tą grę za taką typową grę survival. Jednak wyróżnia ją to, że są levele i coinsy. Coinsy możemy wydać w sklepie, w którym jest dużo opcji. Mianowicie przedmioty, zwierzaki, efekty, napisy *takie nad głowami*, gamepassy *za robux* oraz coinsy *też za robux*. Jeśli ma się wyższy level, to można pójść na server PRO. Czyli na takim servie powinny być same prosy. Twórcą gry jest TypicalType.powstała 29 Lipca 2015. Ma ponad 1.8B wejść. 6.3M faveorites. Gra w nią ponad 5k-10k graczy dziennie.Chodzi w niej o to, że pracujemy w pizzerii. Można też wybrać kim chce się być. Jest mianowicie kasjer, kucharz, pakowiec, dostawcy, dostawcy produktów oraz najważniejszy, czyli manager. Najbardziej opłacalna praca *według mnie* to dostawca. Kiedy pracujemy, to otrzymujemy pieniądze. Wszystkie pieniądze dostajemy pod koniec dnia, jako wypłatę. Pieniądze to są coinsy. W grze możemy jeszcze dekorować swój domek, za pomocą mebli. Żeby kupić meble, to musimy mieć coinsy. W grze możemy być jeszcze na przerwie, czyli jesteśmy po prostu w swoim domku, albo po prostu jesteśmy gdzieś indziej. Gra niestety została kiedyś zhackowana przez "C00lkidd". Na szczęście jest ona normalna do teraz. Twórcą gry jest Dued1powstała 28 Marca 2008. Ma ponad 3.9B wejść. 11.3M faveorites. Gra w nią ponad 10k-20k graczy dziennie.Mam nadzieję, że artykuł wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej, to oczywiście mówcie w komentarzach. Ja się żegnam. Do zobaczenia.