Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji - Assassin's Creed Rebellion

Gra przenosi nas to piętnastowiecznej Hiszpanii. Musimy stawić czoło hiszpańskiej inkwizycji oraz szkolić naszych skrytobójców. Dowodzimy grupą Asasinów, których mamy do wyboru ponad czterdziestu. Początkowo jest ich niewielu, lecz z biegiem czasu nasze bractwo rozrośnie się o kolejne wartościowe nazwiska. Oprócz znanych osobowości z serii Assassin's Creed jak Ezio Auditore, zobaczymy innych cichych zabójców. Naszym zadaniem jest dobrze zarządzać twierdzą i ją bronić. Zdobywając kolejne poziomy, zyskujemy nowe pomieszczenia i rzeczy, które możemy umieścić w budynku. Ulepszając fortece, sprawiamy, że bractwo, którym dowodzimy, staje się lepsze. Musimy dbać o ekonomie i rozwój.Doświadczenie zdobywamy poprzez wykonywanie misji. Na każdą wysyłamy maksymalnie trzech Asasinów, którzy mają do wykonania konkretny cel. Zadania wykonujemy, eksplorując kolejne pomieszczenia. Każde działanie wykonywane przez nas ma określoną szansę powodzenia. Gra oferuje trzy rodzaje misji. Story, w których zdobywamy fragmenty DNA potrzebne do odblokowania kolejnych zabójców. Zadania standard, gdzie pozyskujemy surowce potrzebne do ulepszenia naszych jednostek. Misje typu loot, w których nagrodą są narzędzia wymagane do ulepszenia naszego ekwipunku i twierdzy. Questy są bardzo łatwe i jesteśmy praktycznie prowadzeni za rączkę. Czasem potrzebny będzie Asasin ze specjalną zdolnością do zlecenia, więc musimy posiadać zabójców z różnymi cechami i umiejętnościami. Nie zawsze musimy mordować każdego, kogo spotkamy na swojej drodze. Gra oferuje możliwość prostego ominięcia potyczki z naszym wrogiem. Czasami zdarzy nam się pozyskać nowych rekrutów, których wyszkolimy na doświadczonych skrytobójców.Gra bardzo przypomina mobilną androidową produkcję Clash of Clans. Grafika jest kolorowa i bardzo komiksowa, przypominająca zabójców jako klocki Lego. Jest to co prawda bardzo oryginalne, lecz nie bardzo pasuje do klimatu zabójców i skradanek. Rozgrywka też pozostawia po sobie wiele do życzenia, czasami jest żmudna i monotonna. Opierana jest głównie na systemie mikropłatności, który znacznie ułatwia grę i pozwala wiele zyskać w krótkim czasie. Na pewno ten tytuł jest ciekawym rozwiązaniem na nudę, kiedy jedziemy w podróż pociągiem lub autem, ponieważ jest on na urządzenia mobilne, który już prawie każdy ma przy sobie. Gra nie oferuje nam niestety języka polskiego, ale angielskie nazwy nie są skomplikowane i szybko załapiemy, co jest co. Poziom trudności też zdarza się miejscami wygórowany, jakby trudność była wtrącona na siłę, żeby skłonić ludzi do skorzystania z mikropłatności. Moim zdaniem gra jest średnia, ale podczas podróży możemy się pobawić w dowódcę fortecy bractwa Asasinów.Pozdrawiam.